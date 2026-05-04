Λίβανος: Διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ μόνο με παύση του πολέμου, λέει ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και σύμμαχος της Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ εισέβαλε στον Λίβανο στις 2 Μαρτίου με στόχο την εξάλειψη της Χεζμπολάχ, της φιλοϊρανικής, σιιτικής ένοπλης οργάνωσης, που άνοιξε πυρ κατά της άλλης πλευράς των συνόρων σε ένδειξη υποστήριξης προς την Τεχεράνη μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η όποια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή πρέπει να σταματήσει τη σύγκρουση στον Λίβανο, αν και η Ουάσιγκτον δηλώνει ότι πρόκειται για ξεχωριστά ζητήματα, όμως τελικά επετεύχθη εκεχειρία Ισραήλ – Χεζμπολάχ στις 8 Απριλίου με την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, που παρατάθηκε έως τον Μάιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, οι συγκρούσεις – αν και μικρής κλίμακας – δεν έχουν παύσει, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει την κατοχή του στον νότιο Λίβανο και την κατεδάφιση χωριών εκεί, ενώ η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων.

Από την μια πλευρά, η κυβέρνηση του Λιβάνου επιθυμεί μια μόνιμη συμφωνία με το Ισραήλ που θα δώσει τέλος σε έναν συνεχή κύκλο ισραηλινών εισβολών και πληγμάτων, χωρίς να φθάνει στο σημείο να δηλώνει ότι θέλει μια συμφωνία ειρήνης, όμως από την άλλη το Τελ Αβίβ υποστηρίζει ότι η όποια συμφωνία πρέπει να προβλέπει τον οριστικό αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

«Διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ μόνο με παύση του πολέμου»

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, δήλωσε σήμερα (04.05.2026) ότι δεν μπορούν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ χωρίς παύση του πολέμου που μαίνεται στον Λίβανο παρά την εκεχειρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα σχόλια του Ναμπίχ Μπέρι, που είναι ο πλέον υψηλόβαθμος σιίτης πολιτικός και στενός σύμμαχος της Χεζμπολάχ, έγιναν ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις έδωσαν εντολή σε κατοίκους τεσσάρων ακόμα χωριών στον νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Ο Λιβανέζος αξιωματούχος τόνισε ακόμα στην εφημερίδα An-Nahar ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι «να σταματήσει ο πόλεμος πριν από την όποια πολιτική πορεία» και ότι απορρίπτει τις όποιες διαπραγματεύσεις χωρίς εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθέσεις, σύμφωνα με σύνοψη των δηλώσεών του που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι παραβιάζει την εκεχειρία και δηλώνοντας ότι σκοπεύει να ενεργήσει εναντίον της, ενώ αυτή από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 11 επιχειρήσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο χθες, Κυριακή (03.05.2026).

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ, που φιλοξένησε απεσταλμένους των δύο χωρών για τις συνομιλίες περί εκεχειρίας τον περασμένο μήνα, δήλωσε ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία φέτος και ότι θέλει να φιλοξενήσει σύντομα μια συνάντηση μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Η Χεζμπολάχ και ο Μπέρι αντιτίθενται σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις.

Ο Αούν έχει δηλώσει ότι τάσσεται υπέρ συνομιλιών σε επίπεδο πρεσβευτών με το Ισραήλ με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας, και στη συνέχεια διευρυμένων συνομιλιών για τα άλλα αιτήματα του Λιβάνου, όπως η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών, η επιστροφή των εκτοπισμένων και η απελευθέρωση όσων κρατούνται από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, περισσότεροι από 2.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο από τις 2 Μαρτίου 2026. Το Ισραήλ δηλώνει ότι 17 από τους στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο ενώ δύο άμαχοι έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις της Χεζμπολάχ.