Εικόνες σοκ! Την εκτέλεσε εν ψυχρώ στα γενέθλιά της – video

Η 24χρονη Eliana Ferreira Campos εκτελέστηκε εν ψυχρώ από μέλη συμμορίας στο πάρτι γενεθλίων που είχε οργανώσει σπίτι της το βράδυ του Σαββάτου στη Βραζιλία.

Η Eliana Ferreira Campos φαίνεται να στέκεται έξω από το σπίτι της για τσιγάρο και να μιλάει με φίλους της.

Λίγο αργότερα την προσεγγίζει μια ομάδα που αρχίζει να της επιτίθεται φραστικά. Ξαφνικά ένας από αυτούς βγάζει όπλο και την εκτελεί εν ψυχρώ.

Τα θύματα του πολέμου συμμοριών

Ήταν το πρώτο θύμα του πολέμου συμμοριών στην κοινότητα Ji-Parana. Τα άλλα δύο θύματα πυροβολήθηκαν αργότερα.

Νεκροί και η 26χρονη Paloma de Oliveira Guimaraes και ο 18χρονος Edmundo Cristian Ferreira de Matos. Η Paloma και ο Edmundo φαίνεται να είχαν ερωτική σχέση. Δεν είναι σαφές πως συνδέονταν με την 24χρονη.

Ύποπτοι για το τριπλό φονικό είναι ο 25χρονος Fernando FS, o Ray SS, 23, και ο 22χρονος Gustavo P.C. Συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν από τις αρχές.

Το τριπλό φονικό, σύμφωνα με το πρακτορείο RH 24 Horas, συνδέεται με τον πόλεμο των συμμοριών Red Command και Frist Command of the Capital. O Ray είναι αυτός που εκτέλεσε και τους τρεις νέους.

«Δεν λυπάμαι καθόλου… γιατί αν δεν τους σκοτώσω, υπάρχουν εκείνοι που θα σκοτώσουν εμένα γιατί είμαστε σε πόλεμο» είπε το 23χρονο μέλος της συμμορίας First Command of the Capital. Είπε στις αρχές ότι σχεδίαζαν να σκοτώσουν και καλεσμένους στο πάρτι γενεθλίων.

Πηγή: Dailymail