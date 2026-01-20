Είναι επίσημο: Το Netflix δίνει 82,7 δισ. ευρώ μόνο σε μετρητά για την εξαγορά της Warner Bros και κλείνει τον δρόμο στην Paramount

Το Netflix αποφάσισε να καταβάλλει πλέον όλo το ποσό με μετρητά για την εξαγορά της Warner Bros, κλείνοντας τον δρόμο οριστικά στην Paramount.

Το Netflix εξασφάλισε την ομόφωνη στήριξη του διοικητικού συμβουλίου της Warner Bros Discovery χωρίς να αυξήσει την αρχική του πρόταση ύψους 82,7 δισ. δολαρίων.

Σημειώνεται πως τόσο η Netflix όσο και η Paramount διεκδικούν τη Warner Bros για τα κορυφαία κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιό της, την εκτενή βιβλιοθήκη περιεχομένου και ισχυρά franchises όπως το Game of Thrones, το Harry Potter και οι υπερήρωες της DC Comics, ανάμεσά τους ο Batman και ο Superman.

27,75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά

Βάσει της αναθεωρημένης πρότασης που έχει ρίξει στο τραπέζι, το Netflix θα καταβάλει 27,75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά στους μετόχους της Warner Bros για τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο, την εκτενή βιβλιοθήκη και την πλατφόρμα HBO Max, αντί για τον αρχικό συνδυασμό μετρητών και μετοχών. Προηγουμένως, η προσφορά προέβλεπε 23,25 δολάρια σε μετρητά και 4,50 δολάρια σε μετοχές της Netflix.

«Το αντάλλαγμα της συγχώνευσης είναι ένα σταθερό ποσό σε μετρητά, που καταβάλλεται από εταιρεία με πιστοληπτική διαβάθμιση επενδυτικού βαθμού, παρέχοντας στους μετόχους της Warner Bros βεβαιότητα αξίας και άμεση ρευστότητα με την ολοκλήρωση της συναλλαγής», ανέφερε η Warner Bros στην κανονιστική της κατάθεση.

«Η σημερινή αναθεωρημένη συμφωνία συγχώνευσης μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στο να συνδυάσουμε δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής περιεχομένου στον κόσμο και, με αυτό, ακόμα περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούν να απολαμβάνουν την ψυχαγωγία που τους αρέσει να παρακολουθούν περισσότερο», δήλωσε ο David Zaslav, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Warner Bros. Discovery. «Με τη συγχώνευση με τη Netflix, θα συνδυάσουμε τις ιστορίες που έχει αφηγηθεί η Warner Bros και που έχουν τραβήξει την προσοχή του κόσμου για περισσότερο από έναν αιώνα και θα διασφαλίσουμε ότι το κοινό θα συνεχίσει να τις απολαμβάνει για τις επόμενες γενιές».

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της WBD συνεχίζει να υποστηρίζει ομόφωνα τη συναλλαγή μας, και είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα για τους μετόχους, τους καταναλωτές, τους δημιουργούς και την ευρύτερη κοινότητα ψυχαγωγίας», δήλωσε ο Τεντ Σαράντος, Διευθύνων Σύμβουλος της Netflix. «Η αναθεωρημένη συμφωνία μας, που αφορά αποκλειστικά μετρητά, θα επιτρέψει την επίσπευση του χρονοδιαγράμματος για την ψηφοφορία των μετόχων και θα προσφέρει μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια με 27,75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, συν την αξία από τον προγραμματισμένο διαχωρισμό της Discovery Global. Μαζί, η Netflix και η Warner Bros θα προσφέρουν ευρύτερη επιλογή και μεγαλύτερη αξία στο κοινό σε όλο τον κόσμο, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές παγκόσμιας κλάσης, τόσο στο σπίτι όσο και στους κινηματογράφους».