Το Netflix λέει «όλα σε μετρητά» για να κλείσει την εξαγορά – μαμούθ της Warner Bros και να προλάβει την Paramount

Το Netflix ετοιμάζει μεγάλη ανατροπή στο τραπέζι των μεγάλων συμφωνιών και προχωρά σε μία στρατηγική κίνηση για να κερδίσει τη Warner Bros.

Η εταιρεία Netflix φέρεται να προχωρά σε αλλαγές στην προσφορά της για την εξαγορά των στούντιο και των streaming δραστηριοτήτων της Warner Bros Discovery, επιδιώκοντας να επισπεύσει τη διαδικασία και να αποκλείσει κάθε πιθανή ανταγωνιστική κίνηση από την Paramount Skydance.

Σύμφωνα με το Guardian, η αναθεωρημένη πρόταση των 83 δισ. δολαρίων στοχεύει να επιταχύνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία αναμενόταν να διαρκέσει μήνες, και να εξασφαλίσει την έγκριση των μετόχων της Warner Bros.

Η προοπτική συγχώνευσης των δύο ομίλων έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ, τόσο από πολιτικούς όσο και από στελέχη της βιομηχανίας του θεάματος, με ανησυχίες ότι ένας τέτοιος κολοσσός θα ελέγχει σχεδόν το μισό της αγοράς streaming.

Με βάση τη συμφωνία, η Netflix θα αποκτούσε εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία της WBD, όπως τα στούντιο Warner Bros – γνωστά για τα franchises Harry Potter, Superman και Batman – καθώς και το HBO, που φιλοξενεί σειρές όπως Game of Thrones, The White Lotus και Succession.

Την ίδια ώρα, η Paramount επιχειρεί να εξασφαλίσει δική της εξαγορά της Warner Bros, ύψους 108,4 δισ. δολαρίων, με στήριξη από προσωπική εγγύηση 40 δισ. δολαρίων του Λάρι Έλισον, συνιδρυτή της Oracle. Η Warner Bros έχει ήδη καλέσει τους μετόχους της να απορρίψουν την πρόταση αυτή, χαρακτηρίζοντάς την «ανεπαρκή» και επισημαίνοντας ότι βασίζεται σε υψηλό δανεισμό.

Στο πλαίσιο της εταιρικής αντιπαράθεσης, η Paramount σχεδιάζει να προτείνει νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της WBD, με στόχο να μπλοκάρει τη συμφωνία με τη Netflix.

Σύμφωνα με τους όρους της αρχικής συμφωνίας της Netflix, οι μέτοχοι της Warner Bros Discovery (WBD) θα λάμβαναν 23,25 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, μαζί με μετοχές της streaming εταιρείας και μετοχικό μερίδιο στις παγκόσμιες δραστηριότητες δικτύων της WBD – που περιλαμβάνει τα CNN, Cartoon Network και Discovery Channel – τις οποίες η Netflix δεν αγοράζει.

Η Warner Bros ανακοίνωσε επίσημα ότι τίθεται προς πώληση τον Οκτώβριο, μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος από αρκετές εταιρείες. Η συμφωνία με τη Netflix οριστικοποιήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου, μετά από ανταγωνιστικές προσφορές εξαγοράς από την Paramount και τη Comcast, που κατέχει περιουσιακά στοιχεία όπως τα Universal Studios, το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο NBC και την Sky.