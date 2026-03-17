Ειρωνικός ο Νετανιάχου για τις φήμες περί θανάτου: «Ναι, Μάικ, είμαι ζωντανός», λέει σε νέο βίντεο

«Χαιρετιζόμαστε με πέντε δάχτυλα σε κάθε χέρι», λέει σχετικά με ισχυρισμούς που κυκλοφόρησαν στα social media
Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Μπέντζαμιν Νετανιάχου / Χ

Με μια δόση χιούμορ και εμφανή διάθεση να αποδομήσει τα σενάρια που κυκλοφορούν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εμφανίζεται σε νέο βίντεο να σατιρίζει τις θεωρίες συνωμοσίας για τον υποτιθέμενο θάνατό του, έχοντας στο πλευρό του τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ενώ κινούνται στο γραφείο του πρωθυπουργού, ο Χάκαμπι λέει γελώντας στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να έρθω για να βεβαιωθώ ότι είσαι καλά».

Ο Νετανιάχου απαντά με διάθεση χιούμορ: «Ναι, Μάικ, είμαι ζωντανός». Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρέσβης προσθέτει ότι ο Τραμπ ήθελε να το επιβεβαιώσει, «επειδή εσείς οι δύο τα πάτε πολύ καλά».

Κλείνοντας με σαρκαστικό τόνο, ο Νετανιάχου σχολιάζει: «Χαιρετιζόμαστε με πέντε δάχτυλα σε κάθε χέρι», αναφερόμενος στους ψευδείς ισχυρισμούς που κυκλοφόρησαν στα social media ότι πρόσφατα βίντεο ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, επειδή τον έδειχναν με περισσότερα δάχτυλα από το φυσιολογικό.

Κόσμος
