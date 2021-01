Εισβολή στο Καπιτώλιο: Ο Τραμπ «υπέγραψε» μια από τις πιο μελανές σελίδες της ιστορίας των ΗΠΑ

Ήταν περίπου τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, 07.01.2021, ώρα Ελλάδας, όταν μέλη της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ μπήκαν στο Καπιτώλιο, στην Ουάσινγκτον, για να αποκαταστήσουν την τάξη, κάτι που τελικά έγινε λίγο αργότερα, καθώς ανέκτησαν τον πλήρη έλεγχο του κτιρίου και της κατάστασης.

Πριν γίνει αυτό, οι ΗΠΑ έζησαν στιγμές που θα μείνουν για πάντα στην ιστορία. Διότι ήταν μια «μαύρη» μέρα για την ηγέτιδα χώρα του ελεύθερου δυτικού κόσμου. Μια μέρα ντροπής για την Δημοκρατία στην χώρα που δεν προβλέπεται να γιατρέψει τις πληγές της σύντομα.

Κι αυτό το φροντίζει ήδη και φαίνεται αποφασισμένος να… συνεχίσει να το κάνει ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έβαλε φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του σε όσα θλιβερά συνέβησαν στο Καπιτώλιο τις τελευταίες ώρες.

Παρακάτω θα αναλύσουμε το πώς… άναψε την φωτιά ο Ντόναλντ Τραμπ (ακόμα και η κόρη του) την οποία αργότερα επιχείρησε να σβήσει, όταν κατάλαβε πως η κατάσταση είχε εκτραχυνθεί τόσο πολύ που χρειαζόταν μια τόση δα σπίθα για να γίνει η έκρηξη.

Βέβαια αυτή η επιχείρηση ήταν αυτό που λέμε «για τα μάτια του κόσμου», κάτι που φάνηκε αργότερα με νέα του ανάρτηση, στην οποία συνεχίζει να υποστηρίζει πως η εκλογική νίκη του «εκλάπη» και πως με λίγα λόγια… αυτά που έζησε απόψε η Ουάσινγκτον ήταν κάτι σαν φυσιολογική εξέλιξη, ζητώντας μάλιστα από όλους να «θυμούνται αητή τη μέρα»!

Αποκατάσταση της τάξης μετά τις εικόνες σοκ στο Καπιτώλιο

Μέλη της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον, αλλά και από τις γειτονικές πολιτείες της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ κινητοποιήθηκαν σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της τάξης στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα και τελικά ανέκτησαν τον έλεγχο στο Καπιτώλιο από τους υποστηρικτές του προέδρου Τραμπ που έκαναν «ντου» -με τις ευλογίες του- για να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές.

Την ανάπτυξη των ενόπλων ενισχύσεων ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος καθώς και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Βιρτζίνια, Ραλφ Νόρθαμ και ο κυβερνήτης του Μέριλαντ Λάρι Χόγκαν, ενώ εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι η Εθνοφρουρά της Ουάσινγκτον με 1.100 μέλη της κλήθηκε να υποστηρίξει την επιβολή του νόμου. Η κυκλοφορία στην Ουάσινγκτον απαγορεύτηκε ήδη, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κατάσταση, ενώ όσο περνούσε η ώρα, η Εθνοφρουρά «κέρδιζε μέτρα» έναντι των διαδηλωτών και έξω από το κτίριο.

Μέχρι να φτάσουμε εδώ όμως… και τι δεν είδαμε. Και τι δεν ζήσαμε. Υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ να «μπουκάρουν» στο Καπιτώλιο αλλά ακόμα και την αίθουσα της Γερουσίας, να κάθονται στην καρέκλα στο κέντρο της αίθουσας, ντυμένοι… απροσδιόριστα, σαν στο σπίτι τους. «Τσιφλίκι» τους κανονικό…

Μέχρι κι ο… Batman εμφανίστηκε

BREAKING: Batman has arrived. pic.twitter.com/LwsVGtxzQZ — happy wizards fan (@pl0coon) January 6, 2021

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή.

Αστυνομικοί τραβούν όπλα στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ για να προστατεύσουν τους εκλεγμένους αξιωματούχους και τα όσα εζησαν οι ΗΠΑ είναι πρωτόγνωρα. Πρωτοφανή και άνευ προηγουμένου, με τις εικόνες που έρχονται από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, όπως σας τις μετέδωσε ζωντανά το newsit.gr, να μην θυμίζουν σε τίποτα την χώρα για την οποία μιλάμε.

“Οι φρουροί ασφαλείας και η αστυνομία στο Κάπιτολ Χιλ έβγαλαν τα όπλα τους, καθώς οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησαν να εισβάλουν”, έγραψε στο Twitter ο βουλετής Νταν Κίλντι, ενώ νωρίτερα ο μεγιστάνας και ηττηθείς στις αμερικανικές εκλογές είχε… βάλει το χεράκι του για όσα θλιβερά ακολούθησαν. Το «ντου» στο Καπιτώλιο, το ξύλο με τις αστυνομικές δυνάμεις, τον τραυματισμό μιας γυναίκας με πυροβολισμό από έναν αξιωματικό των δυνάμεων επιβολής του νόμου, αλλά και τους πολλούς τραυματίες αστυνομικούς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Αρκεί να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά που εισβάλλει κάποιος στο Καπιτώλιο από όταν μπήκαν οι βετεράνο το 1814!

Βουλευτές δήλωσαν πως έγινε χρήση δακρυγόνων στη Ροτόντα του Καπιτωλίου μετά την εισβολή διαδηλωτών υπέρ του Τραμπ και οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έλαβαν εντολή να φορέσουν αντιασφυξιογόνες μάσκες.

“Η αστυνομία μας ζήτησε να φορέσουμε αντιασφυξιογόνες μάσκες επειδή υπήρξε ρίψη δακρυγόνων στη Ροτόντα”, έγραψε σε tweet του ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζιμ Χάιμς. “Μας δόθηκε εντολή να ξαπλώσουμε στο έδαφος και να φορέσουμε αντιασφυξιογόνες μάσκες “, πρόσθεσε ο Κίλντι.

Και οι εικόνες ήταν σαν αυτές…

Το χρονικό των πρωτοφανών επεισοδίων στις ΗΠΑ

Τα όσα συνέβησαν στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσιγκτον δεν έχουν προηγούμενο, με τους υποστηρικτές του Ντοναλντ Τραμπ να ξεσπούν σε επεισόδια και να εισβάλλουν (!) στο Καπιτώλιο, την ώρα δε που ο Μάικ Πενς «άδειασε» τον μεγιστάνα και δήλωσε πως θα αναγνωρίσει τη νίκη Μπάιντεν, όπως σας ενημέρωσε άμεσα το newsit.gr.

Οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ομιλία του έσπασαν τα προστατευτικά κάγκελα και εισέβαλαν στο προαύλιο του Καπιτώλιου όπου συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Στόχος τους ήταν να διακόψουν τη διαδικασία επικύρωσης του αποτελέσματος των αμερικανικών εκλογών, ενώ αμέσως μετά… μπήκαν και μέσα στο Καπιτώλιο, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Τα μέλη του Κογκρέσου πήραν εντολές να βρουν καταφύγιο όπου μπορούν, ακόμα και κάτω από τα καθίσματα (!) ενώ στον εξωτερικό χώρο αναπτύσσονταν συνεχώς αστυνομικές δυνάμεις με την κατάσταση να μυρίζει μπαρούτι!

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε και γρήγορα κυκλοφόρησαν βίντεο που έδειχναν μια γυναίκα να είναι βαριά τραυματισμένη και να μεταφέρεται αιμόφυρτη και σε φορείο από το Καπιτώλιο.

Αργότερα έγινε γνωστό πως δέχθηκε πυροβολισμό από δυνάμεις επιβολής του νόμου με τις τελευταίες πληροφορίες να λένε πως η γυναίκα είναι νεκρή!

BREAKING: Woman rushed out of Capitol building on a stretcher, “covered in blood” pic.twitter.com/IKmMmHNyZC — Meet the Press (@MeetThePress) January 6, 2021

Δείτε την στιγμή της εισβολής των διαδηλωτών στο Καπιτώλιο

Protestors have entered the Capitol. pic.twitter.com/dzaDGn5MoC — Jazmine Ulloa (@jazmineulloa) January 6, 2021

Οι εισβολείς έφτασαν μέχρι την πόρτα της Ολομέλειας, χτυπούσαν άλλες πόρτες για να πάνε ακόμη βαθύτερα και τα όσα έζησαν οι ΗΠΑ ήταν σοκαριστικά.

Μπήκαν στην Γερουσία!

I know the coup attempt won’t succeed, but it is quite shocking that it has gone this far. And I say that as someone old enough to remember the Ceaușescu coup. https://t.co/bcEPbjbdt7 — Dorothy Lobel King (@DLVLK) January 6, 2021

They’re shooting into the chamber. pic.twitter.com/l9owW7BAVt — Matt Fuller (@MEPFuller) January 6, 2021

Ξύλο με αστυνομικούς στο Καπιτώλιο

#BREAKING: stunning video coming out of the #US #Capitol. Capitol Police are engaging directly with demonstrators from within the Capitol itself.

pic.twitter.com/HTs0sdt3jy — Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) January 6, 2021

Protesters have breached the Capitol. They’re outside the Senate chamber pic.twitter.com/I021tKliUD — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Δείτε LIVE εικόνα από τις ΗΠΑ

Εκκένωσαν κτίρια!

Η αστυνομία διέταξε την εκκένωση αρκετών κτιρίων του αμερικανικού Κογκρέσου, καθώς οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ που διαδήλωναν κατά της επικύρωσης της νίκης του Τζο Μπάιντεν μπροστά από το Καπιτώλιο ήταν… ασυγκράτητοι.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου διέταξε το προσωπικό του Κογκρέσου να απομακρυνθεί από το κτίριο Cannon καθώς και από άλλα που βρίσκονται περιμετρικά του Καπιτωλίου λίγο μετά τη λήξη μιας ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος κάλεσε τους υποστηρικτές του να διαμαρτυρηθούν κατά της επικύρωσης από τους εκλεγμένους του Κογκρέσου της νίκης του Δημοκρατικού αντιπάλου του, που πραγματοποιείτο εκείνη την ώρα στο Καπιτώλιο.

“Μόλις έφυγα από το γραφείο μου στο Cannon εξαιτίας μιας κοντινής απειλής. Τώρα βλέπουμε διαδηλωτές να επιτίθενται στην αστυνομία του Καπιτωλίου”, έγραψε στο Twitter η Ρεπουμπλικανή εκλεγμένη στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νάνσι Μέις.

Τραμπ: «Δεν θα παραδεχτούμε ποτέ την ήττα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ενώπιον υποστηρικτών του που πανηγύριζαν ότι δεν θα παραδεχτεί ποτέ την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 κάνοντας λόγο για εκτεταμένη εκλογική νοθεία, μόλις δύο εβδομάδες πριν αναλάβει καθήκοντα στον Λευκό Οίκο ο εκλεγμένος πρόεδρος Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.

“Ποτέ δεν θα παραιτηθούμε. Δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ. Δεν θα παραδεχτούμε ποτέ”, δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που χρηματοδοτήθηκε από εκστρατεία στην περιοχή του πάρκου Ellipse, κοντά στον Λευκό Οίκο, κάτω από έναν ουρανό γεμάτο σύννεφα, ισχυριζόμενος χωρίς αποδείξεις ότι “εκατοντάδες χιλιάδες” άνθρωποι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. “Θα σταματήσουμε την κλοπή”, δήλωσε.

“Κερδίσαμε αυτές τις εκλογές και τις κερδίσαμε ευρέως”, είπε, πέρα από κάθε πραγματικότητα και παρά την απουσία αποδεικτικών στοιχείων που να υποστηρίζουν την υπόθεση της εκλογικής απάτης.

Πλέον με tweet του ζητά… ειρήνη!

Αφού λοιπόν νωρίτερα κάλεσε στην εμπρηστική ομιλία στους υποστηρικτές του να κάνουν πορεία προς το Καπιτώλιο για να πιέσουν τους Ρεπουμπλικάνους μέλη του Κογκρέσου να αντιταχθούν στην επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καλεί τώρα τους διαδηλωτές που τον στηρίζουν να αποφύγουν την βία, αφού οι τελευταίοι εισέβαλαν βίαια στο Καπιτώλιο σε μια εξαιρετικά τεταμένη κατάσταση.”Στηρίξτε την αστυνομία του Καπιτωλίου και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Είναι στο πλευρό της χώρας μας. Παραμείνετε ειρηνικοί!”

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα τον αντιπρόεδρό του Μάικ Πενς να μην επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης στο Κογκρέσο και χαρακτήρισε τους εκλεγμένους Ρεπουμπλικανούς “αδύναμους” και “αξιολύπητους”, ωστόσο η εντολή του δεν φαίνεται να εισακούστηκε.

“Εάν ο Μάικ Πενς κάνει το σωστό, κερδίζουμε τις εκλογές”, δήλωσε ο απερχόμενος πρόεδρος ενώπιον ενός πλήθους υποστηρικτών που συγκεντρώθηκαν στην Ουάσινγκτον. “Αν δεν το κάνει, θα είναι μια θλιβερή ημέρα για τη χώρα μας”, πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αμφιβάλλει για τη στάση του αντιπροέδρου του.

Άδειασμα από τον Πενς: Δεν θα αντιταχθεί στην πιστοποίηση της νίκης του Τζο Μπάιντεν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς από την άλλη ανακοίνωσε ότι δεν θα αντιταχθεί στην πιστοποίηση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, καταφεύγοντας πίσω από τους “περιορισμούς” του Συντάγματος.

Ο Πενς παρουσίασε τα επιχειρήματά του σε επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μόλις πριν από την έναρξη έκτακτης συνεδρίασης του Κογκρέσου με σκοπό την επίσημη καταγραφή των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Μάικ Πενς αναμένεται να προεδρεύσει σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου με σκοπό την επίσημη καταγραφή των ψήφων των μεγάλων εκλεκτόρων υπέρ του Τζο Μπάιντεν. Ο ρόλος του ορίζεται αυστηρά από το πρωτόκολλο.

