Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο του Μπρισμπέιν στην Αυστραλία

«Κόκκινος» συναγερμός το μεσημέρι του Σαββάτου (02.02.2019) στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας. Το αεροδρόμιο της πόλης εκκενώθηκε, ενώ σταμάτησαν και τα δρομολόγια των τρένων. Η αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να μην πλησιάζουν στην περιοχή. Αιτία ένας άνδρας με μαχαίρι, που απειλούσε πολίτες και υποστήριζε ότι είχε πάνω του εκρηκτικά.

Police have made a declaration under the Public Safety and Preservation Act tonight at Brisbane Airport due an emergency situation.

The International Airport has been evacuated and trains have currently been stopped.

The @AusFedPolice are in attendance. https://t.co/B7hQfv4BmV

— Queensland Police (@QldPolice) February 2, 2019