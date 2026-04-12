Έκλεισαν οι κάλπες στην Ουγγαρία: Νίκη της αντιπολίτευσης στις εκλογές, δείχνουν δημοσκοπήσεις

Σημαντική ανατροπή δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από τα exit polls στην Ουγγαρία, με το κόμμα του Βίκτορ Όρμπαν να φαίνεται ότι χάνει καθαρά τη μάχη. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Median, το κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ προηγείται με μεγάλη διαφορά, αλλάζοντας τα δεδομένα μετά από χρόνια κυριαρχίας του Όρμπαν.

Στην Ουγγαρία, το αποτέλεσμα αυτό, αν επιβεβαιωθεί, μπορεί να σηματοδοτήσει μια ιστορική πολιτική αλλαγή για τον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 16 χρόνια.

Δεν έχουν γίνει δημοσκοπήσεις στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων, ωστόσο μια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε τις ημέρες πριν από τις εκλογές από τον οργανισμό 21 Research Centerx και τα αποτελέσματά της ανακοινώθηκαν σήμερα μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, δείχνει πως το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ αναμένεται να κερδίσει 55% των ψήφων, έναντι 38% για το Fidesz του Βίκτορ Ορμπάν.

Σύμφωνα με άλλη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Median από τις 7 ως τις 11 Απριλίου και τα αποτελέσματά της ανακοινώθηκαν επίσης μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, το Tisza αναμένεται να κερδίσει 135 έδρες στο 199μελές κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, ενώ το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazank (Πατρίδα μας) δεν θα περάσει το όριο του 5% για να μπει στο κοινοβούλιο.

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδας) με τη συμμετοχή, το ποσοστό της οποίας δεν είναι ακόμη οριστικό, να είχε φθάσει στις 19:30 (ώρα Ελλάδας) το 77,80%, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του 70,5% που είχε επιτευχθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2002.

Το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazánk («Η Πατρίδα μας») φαίνεται να κινείται χαμηλά, στο 3,9%, χωρίς να επηρεάζει σημαντικά τη μάχη για την εξουσία. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν μια ξεκάθαρη τάση υπέρ της αντιπολίτευσης.

Αν τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν και στην καταμέτρηση, τότε το κόμμα του Μαγιάρ θα πλησιάσει ακόμη και την πλειοψηφία των δύο τρίτων στη Βουλή, με εκτιμήσεις για 131 έως 139 έδρες, σε σύνολο 199. Το Fidesz αναμένεται να περιοριστεί σε 59 έως 67 έδρες, κάτι που θα αποτελέσει μεγάλη πολιτική ήττα.

Η συμμετοχή στις εκλογές ήταν εντυπωσιακή, με ποσοστό που ξεπέρασε το 74% μέχρι τις 6 το απόγευμα, σημειώνοντας ρεκόρ σε σχέση με προηγούμενες εκλογές. Οι κάλπες έκλεισαν το βράδυ, σε μια διαδικασία που χαρακτηρίστηκε από έντονο ενδιαφέρον και μεγάλη κινητοποίηση των ψηφοφόρων.