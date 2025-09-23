Έκλεισαν το μικρόφωνο του Ταγίπ Ερντογάν στον ΟΗΕ – Οργή στα τουρκικά ΜΜΕ

Την οργή των τουρκικών ΜΜΕ προκάλεσε το γεγονός ότι δεν ακούστηκε το τελευταίο ένα λεπτό και 4 δευτερόλεπτα από την ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Το μικρόφωνο έκλεισε γιατί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ξεπεράσει τον χρόνο που προβλέπεται. Μάλιστα όταν συνέβη αυτό αναφερόταν στο παλαιστινιακό.

Την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος μιλούσε για την Παλαιστίνη και για τη σφαγή και τη βία που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στη Γάζα από το Ισραήλ, ο ήχος διακόπηκε.

Μάλιστα η μεταφράστρια ακούστηκε να λέει: «σας ζητώ συγγνώμη κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να ακούσω τον πρόεδρο. Η φωνή του χάθηκε».

Αρχικά κάποιοι νόμιζαν ότι επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα ωστόσο στη συνέχεια τα τουρκικά ΜΜΕ θεώρησαν ότι έγινε σκόπιμα και μιλούσαν για σαμποτάζ και λογοκρισία.

Δείτε το σημείο όπου η μεταφράστρια ζητεί συγγνώμη λέγοντας ότι χάθηκε η φωνή του Ερντογάν

Birleşmiş Milletler’deki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesi yayına gitmedi:



”Başkanın sesini kaybettik”pic.twitter.com/YkMcm1r1hX — Punto360 (@punto360tr) September 23, 2025

Ο ΟΗΕ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το θέμα και εξηγούσε ότι στους ομιλητές δόθηκε χρονικό όριο πέντε λεπτών, γι’ αυτό και έκλεισε το μικρόφωνο του Ερντογάν γιατί το ξεπέρασε και ότι δεν υπήρχε άλλος λόγος.