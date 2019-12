Οι βρετανικές αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας σε πολλά εκλογικά κέντρα, κατά τις σημερινές εκλογές στην Αγγλία, αφότου η αστυνομία κατέγραψε 200 καταγγελίες για διαδικτυακή παρενόχληση και εξύβριση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Η Στέλα Κρίζι, υποψήφια του Εργατικού Κόμματος και προασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών, που έθεσε υποψηφιότητα στο βορειοανατολικό Λονδίνο, κατήγγειλε ότι την εξύβρισαν μέλη του κόμματος κατά των αμβλώσεων Christian People’s Alliance (CPA), που αντιτίθεται στην εκλογή της.

Η Κρίζι ανήρτησε ένα βίντεο με δύο μέλη του CPA, όπου την αποκαλούσαν «νεο-ναζί, (η οποία) πιστεύει στην καταστροφή της ζωής».

«Το να ψηφίσετε σήμερα οποιονδήποτε άλλο εκτός του CPA θα βοηθήσει στο να διασφαλίσουμε ότι θα στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα για το είδος της κοινωνίας που είμαστε απέναντι σε εκείνους που σπέρνουν το μίσος στους δρόμους μας», έγραψε η Κρίζι.

Good people of walthamstow a reminder why voting today for anyone but the CPA will help ensure we send a powerful message about the kind of community we are to those spreading hatred on our streets ( and poor spelling) …#trustwomen #loveequality #noshittakingcandidate pic.twitter.com/wYWeJlh5Xk

— stellacreasy (@stellacreasy) December 12, 2019