«Εκλογές στην Ουκρανία θα γίνουν όταν το επιτρέψει η κατάσταση ασφαλείας», δηλώνει υψηλόβαθμος αξιωματούχος

«Προς το παρόν ρωσική τρομοκρατία συνεχίζεται», αναφέρει σχολιάζοντας τα σενάρια περί άμεσης προσφυγής στις κάλπες
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Reuters

Τέλος στα σενάρια που θέλουν άμεσες εκλογές στην Ουκρανία, βάζει υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Κιέβου. Όπως φαίνεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλει πρώτα να μπει ένα τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Η Ουκρανία δεν θα οργανώσει εκλογές παρά μόνο όταν το επιτρέψει η κατάσταση ασφαλείας», δήλωσε σήμερα Τετάρτη 11.02.2026 στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος, σχολιάζοντας τις δημοσιογραφικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Κίεβο εξετάζει το ενδεχόμενο να προκηρύξει σύντομα προεδρικές εκλογές και, ταυτόχρονα, ένα δημοψήφισμα.

«Οι εκλογές πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν, όμως όχι πριν να το επιτρέψει η κατάσταση ασφαλείας», είπε η πηγή αυτή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η εφημερίδα Financial Times έγραψε ότι το Κίεβο, υπό την πίεση των ΗΠΑ, εξετάζει την πιθανότητα να οργανώσει προεδρικές εκλογές και ένα δημοψήφισμα για την ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, πριν από τα μέσα Μαΐου.

«Προς το παρόν, η ρωσική τρομοκρατία συνεχίζεται και τίποτα δεν υποδηλώνει ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Επιπλέον, ένας βουλευτής του κόμματος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε από την πλευρά του ότι οι πολιτικοί συμφωνούν ομόφωνα ότι ούτε εκλογές, ούτε δημοψήφισμα είναι δυνατόν να διεξαχθούν εφόσον εξακολουθεί να ισχύει ο στρατιωτικός νόμος, λόγω της ρωσικής εισβολής.

Νωρίτερα σήμερα δημοσίευμα των Financial Times ανέφερε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σκοπεύει να ανακοινώσει στις 24 Φεβρουαρίου την διεξαγωγή προεδρικών εκλογών και δημοψηφίσματος, με διακύβευμα την έγκριση μιας συμφωνίας με την Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η βρετανική εφημερίδα επικαλέστηκε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που εμπλέκονται στους σχεδιασμούς, ωστόσο μια άλλη πηγή υποστήριξε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν είναι ρεαλιστικό.

