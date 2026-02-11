Reuters: «Ανέφικτο το σχέδιο Ζελένσκι για εκλογές και δημοψήφισμα στην Ουκρανία χωρίς ειρηνευτική συμφωνία»

Σε δύο εβδομάδες και πιο συγκεκριμένα στις 24 Φεβρουαρίου, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συμπληρώσει τέσσερα από την ημέρα της έναρξης της ρωσικής εισβολής και φαίνεται πως ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχεδιάζει μια καθοριστική πολιτική κίνηση.

Δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σκοπεύει να ανακοινώσει στις 24 Φεβρουαρίου την διεξαγωγή προεδρικών εκλογών και δημοψηφίσματος, με διακύβευμα την έγκριση μιας συμφωνίας με την Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η βρετανική εφημερίδα επικαλέστηκε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που εμπλέκονται στους σχεδιασμούς, ωστόσο μια άλλη πηγή υποστήριξε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν είναι ρεαλιστικό.

Σε απάντηση για το σημερινό (11.02.2026) δημοσίευμα των Financial Times, για το οποίο η ουκρανική προεδρία δεν έκανε κάποιο σχόλιο, η πηγή εξέφρασε στο Reuters επιφυλάξεις, λέγοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν μπορεί να προκηρύξει εκλογές και δημοψήφισμα χωρίς πρώτα να συμφωνήσει στους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Πρώτα ειρηνευτική συμφωνία, μετά εκλογές και δημοψήφισμα

Το Κίεβο θέλει εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και τους Δυτικούς συμμάχους πριν από την επίτευξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας και θα χρειαζόταν να εφαρμοστεί μια εκεχειρία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

«Οι Ρώσοι δεν συμφωνούν σε μια συμφωνία και δεν λαμβάνουν μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου, οπότε πώς θα μπορούσαν να υπάρξουν βήματα για τη διεξαγωγή εκλογών;» διερωτήθηκε η πηγή στο Reuters.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει ήδη αναθέσει στο κοινοβούλιο την προετοιμασία των απαραίτητων νομικών αλλαγών για διεξαγωγή εκλογών εν καιρώ πολέμου.

Ουκρανοί βουλευτές και ειδικοί έχουν ξεκινήσει μια ομάδα εργασίας για να συντάξουν προτάσεις για νομικές αλλαγές που απαιτούνται για τη διεξαγωγή εκλογών, σύμφωνα με τους Financial Times.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε επίσης πιέσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου έως τον Ιούνιο.

Οι αμερικανικές πιέσεις και το σχέδιο ειρήνης του Τραμπ

Το Κίεβο έχει μέχρι στιγμής επισημάνει ότι οι εκλογές δεν μπορούν να διεξαχθούν λόγω του στρατιωτικού νόμου που παραμένει σε ισχύ από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Επιπλέον, τονίζει ότι η διοργάνωση οποιασδήποτε ψηφοφορίες υπό ρωσικές επιθέσεις, με εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες στο μέτωπο και εκατομμύρια πρόσφυγες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, δεν είναι κάτι εφικτό.

Η διοργάνωση εκλογών το συντομότερο δυνατό αποτελεί μέρος ενός ειρηνευτικού πλαισίου 20 σημείων για την ολοκλήρωση του οποίου εργάζονται Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές.

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι, βάσει του πλαισίου που συζητείται από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία, το Κίεβο θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία παράλληλα με προεδρικές εκλογές.

Το εδαφικό ζήτημα

Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δεν έχουν καταφέρει να επιλύσουν τις διαφορές σχετικά με την ανατολική επαρχία Ντονμπάς της Ουκρανίας, αναφέρουν πηγές, ενώ η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις, συχνά σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις εν μέσω ενός σφοδρού χειμώνα.

Η Ρωσία απαιτεί τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς στο πλαίσιο οποιασδήποτε μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Ουκρανία, η οποία εξακολουθεί να ελέγχει πάνω από 5.180 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Ντονμπάς, αποκλείει αυτό το αίτημα, αλλά Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει την προθυμία τους να διερευνήσουν λύσεις όπως η δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ή ελεύθερων συναλλαγών ζώνης.