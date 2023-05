Το Twitter επέβαλε λογοκρισία σε κάποιες αναρτήσεις από την Τουρκία που έχουν να κάνουν με τις σημερινές (14.5.2023) εκλογές στη χώρα και όπως είναι φυσικό ο ιδιοκτήτης του, Έλον Μασκ και η εταιρεία δέχτηκαν μπαράζ πυρών από τους επικριτές της κίνησης αυτής.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο επίσημος λογαριασμός Global Government Affairs του Twitter, που ανήκει στον Έλον Μασκ, ανέφερε σε σημερινή ανάρτησή του ότι θα λογοκρίνει το περιεχόμενο κάποιων tweets από την Τουρκία που έχουν να κάνουν με τις εκλογές στη χώρα.

Το εν λόγω τουιτάρισμα ανέφερε για το θέμα της λογοκρισίας σε κάποιες αναρτήσεις που έχουν να κάνουν με τις εκλογές στην Τουρκία.

Αναλυτικά η ανάρτηση ανέφερε:

«Σε απάντηση στη νομική διαδικασία και για να διασφαλίσουμε ότι το Twitter παραμένει διαθέσιμο στον λαό της Τουρκίας, έχουμε λάβει μέτρα για να περιορίσουμε την πρόσβαση σε κάποιο περιεχόμενο στην Τουρκία σήμερα».

In response to legal process and to ensure Twitter remains available to the people of Turkey, we have taken action to restrict access to some content in Turkey today.

Ο Έλον Μασκ είχε δηλώσει όταν είχε αγοράσει το Twitter ότι είναι υπέρ της ελευθερίας του λόγου και γι΄ αυτό αποφάσισε να επενδύσει στην πλατφόρμα αυτή. «Επένδυσα στο Twitter, καθώς πιστεύω στις δυνατότητές του να είναι η πλατφόρμα για την ελευθερία του λόγου σε όλο τον κόσμο και πιστεύω ότι η ελευθερία του λόγου είναι μια κοινωνική επιταγή για μια λειτουργική δημοκρατία», είχε πει ο Έλον Μασκ.

Έτσι δεν ήταν τυχαίο ότι η σημερινή απόφαση του Twitter να κάνει λογοκρισία σε κάποιες αναρτήσεις από την Τουρκία για τις εκλογές ξεσήκωσε πολύ κόσμο και φυσικά η… μπάλα της κριτικής πήρε και τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας τον Έλον Μασκ.

Ο αρθρογράφος του Bloomberg, Matthew Yglesias, επιτέθηκε στον Έλον Μασκ για το όλο θέμα μέσω ανάρτησής του και είπε ότι ο Αμερικανός επιχειρηματίας συμφώνησε να λογοκρίνει το Twitter στην Τουρκία.

Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας δεν άφησε την κριτική του αρθρογράφου του Bloomberg να περάσει έτσι και του απάντησε με σκληρό τρόπο, τονίζοντας ότι η… μερική λογοκρισία ήταν η καλύτερη επιλογή από το περιοριστεί τελείως η πρόσβαση στην πλατφόρμα σε όλους στην Τουρκία.

«Σου έπεσε κάτω ο εγκέφαλός σου, Yglesias;», ανέφερε ο Έλον Μασκ και συνέχισε: «Η καλύτερη επιλογή θα ήταν να περιοριστεί πλήρως το Twitter ή να περιοριστεί η πρόσβαση σε ορισμένα tweets. Ποιό θέλεις;».

What Wikipedia did: we stood strong for our principles and fought to the Supreme Court of Turkey and won. This is what it means to treat freedom of expression as a principle rather than a slogan. https://t.co/tHkx1Wa06r