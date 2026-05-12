Βρυξέλλες: Κλειστοί οι δρόμοι προς το αεροδρόμιο λόγω διαρροής αερίου σε εργοτάξιο οδοποιίας

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε, λίγο πριν από τις 09:30 το πρωί της Τρίτης (12.05.2026), ότι οι δρόμοι πρόσβασης έχουν κλείσει προσωρινά λόγω διαρροής αερίου που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών οδοποιίας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Brussels Times, η πρόσβαση στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών στο Ζάβεντεμ μέσω του αυτοκινητοδρόμου A201 έχει διακοπεί πλήρως και στις δύο κατευθύνσεις, εξαιτίας διαρροής αερίου σε εργοτάξιο οδοποιίας.

Προς το παρόν η πρόσβαση στο αεροδρόμιο γίνεται μόνο με τρένο, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας.

Due to a gas leak during road works, access roads to #BrusselsAirport are currently closed. The airport can only be reached by train at this time. More updates to follow.



Train travel info here: https://t.co/1iy6EzpR1X pic.twitter.com/MXjPMzxFEs — Brussels Airport (@BrusselsAirport) May 12, 2026

Η κατάσταση παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες βρίσκονται στο σημείο για τον έλεγχο και την ασφάλεια της περιοχής, σύμφω