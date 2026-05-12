Κόσμος

Βρυξέλλες: Κλειστοί οι δρόμοι προς το αεροδρόμιο λόγω διαρροής αερίου σε εργοτάξιο οδοποιίας

Μόνο με τρένο, για την ώρα, η πρόσβαση στο αεροδρόμιο του Ζάβεντεμ - Η κατάσταση παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
Το αεροδρόμιο Βρυξελλών στο Ζάβεντεμ
Το αεροδρόμιο Βρυξελλών στο Ζάβεντεμ / AP Photo / Mark Carlson
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε, λίγο πριν από τις 09:30 το πρωί της Τρίτης (12.05.2026), ότι οι δρόμοι πρόσβασης έχουν κλείσει προσωρινά λόγω διαρροής αερίου που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών οδοποιίας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Brussels Times, η πρόσβαση στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών στο Ζάβεντεμ μέσω του αυτοκινητοδρόμου A201 έχει διακοπεί πλήρως και στις δύο κατευθύνσεις, εξαιτίας διαρροής αερίου σε εργοτάξιο οδοποιίας.

Προς το παρόν η πρόσβαση στο αεροδρόμιο γίνεται μόνο με τρένο, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας.

Η κατάσταση παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες βρίσκονται στο σημείο για τον έλεγχο και την ασφάλεια της περιοχής, σύμφω

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
248
92
82
68
61
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
CNΝ για Ursa Major: Το ρωσικό πλοίο, που βυθίστηκε ανοιχτά της Ισπανίας, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα
Tο ρωσικό φορτηγό πλοίο, εικάζεται ότι μετέφερε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για υποβρύχια, βυθίστηκε έπειτα από μια σειρά εκρήξεων κάτω από ανεξήγητες συνθήκες περίπου 60 μίλια ανοικτά των ισπανικών ακτών.
Το πλοίο Ursa Major
Η «νοσηρή εμμονή» του Τζέι ντι Βανς με τη σύζυγό του Ούσα ενώ ήταν με άλλη γυναίκα: «Θα την παντρευτώ ή θα μείνω εργένης για πάντα»
Οι αποκαλύψεις για τη σύζυγό του και όσα διηγείται στα απομνημονεύματα του με τίτλο «Communion: Finding My Way Back to Faith», που αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 16 Ιουνίου 2026
Ο Τζέι Ντι Βανς με τη γυναίκα του Ούσα
Newsit logo
Newsit logo