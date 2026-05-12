CNΝ για Ursa Major: Το ρωσικό πλοίο, που βυθίστηκε ανοιχτά της Ισπανίας, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα

Τον Δεκέμβριο του 2024 ένα ρωσικό πλοίο βυθίστηκε ανοιχτά της Ισπανίας και αμέσως η είδηση έκανε το γύρο του κόσμου. Ωστόσο, νέα έρευνα του CNN αποκαλύπτει πως το πλοίο από τη Ρωσία φέρεται να μετέφερε ένα μυστήριο πυρηνικό φορτίο, που πιθανότατα θα κατέληγε στη Βόρεια Κορέα.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα το ρωσικό φορτηγό πλοίο, εικάζεται ότι μετέφερε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για υποβρύχια πιθανότατα της Βόρειας Κορέας, βυθίστηκε έπειτα από μια σειρά εκρήξεων κάτω από ανεξήγητες συνθήκες περίπου 60 μίλια ανοικτά των ισπανικών ακτών.

Η υπόθεση του πλοίου «Ursa Major» βρίσκεται κάτω από ένα πέπλο μυστηρίου παρά το γεγονός ότι έχει περάσει κοντά ένας χρόνος από τη βύθισή του.

Σύμφωνα με την έρευνα, δεν αποκλείεται να πρόκειται για σπάνια και υψηλού ρίσκου στρατιωτική παρέμβαση δυτικής δύναμης, με στόχο να αποτραπεί η μεταφορά πυρηνικής τεχνολογίας από τη Ρωσία σε σύμμαχό της, τη Βόρεια Κορέα.

Το πλοίο απέπλευσε μόλις δύο μήνες μετά την αποστολή βορειοκορεατικών στρατευμάτων προς υποστήριξη της Μόσχας στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το πλοίο φέρεται να υπέστη τρεις εκρήξεις στη δεξιά πλευρά του, πιθανότατα κοντά στο μηχανοστάσιο, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο δύο μελών του πληρώματος και ακινητοποίησαν το σκάφος.

Οι 14 επιζώντες εγκατέλειψαν το πλοίο με σωστική λέμβο και διασώθηκαν από ισπανικές αρχές, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καρθαγένης.

Λίγο μετά, ισπανικά σκάφη και ελικόπτερα έφτασαν στην περιοχή, όμως ρωσικό στρατιωτικό πλοίο που συνόδευε το «Ursa Major» φέρεται να απαίτησε την απομάκρυνση των διασωστών, και αργότερα σημειώθηκαν νέες εκρήξεις.

Ισπανικές σεισμολογικές καταγραφές εντόπισαν τέσσερα σήματα που μοιάζουν με υποθαλάσσιες εκρήξεις.

Το πλοίο φέρεται να μετέφερε δύο μεγάλα εξαρτήματα που χαρακτηρίστηκαν αρχικά ως «μεταλλικά καλύμματα φρεατίων», 129 άδεια κοντέινερ και γερανούς βαρέως τύπου.

Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρία του Ρώσου καπετάνιου, τα αντικείμενα αυτά θα μπορούσαν να είναι εξαρτήματα δύο πυρηνικών αντιδραστήρων υποβρυχίων, χωρίς όμως να είναι σαφές αν περιείχαν πυρηνικό καύσιμο.

Οι ισπανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το φορτίο να είχε προορισμό τη Βόρεια Κορέα, στο πλαίσιο στρατιωτικής συνεργασίας με τη Ρωσία.

Η έρευνα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το πλοίο να χτυπήθηκε από ειδικό όπλο ή τορπίλη, ενώ αναφέρεται ακόμη και πιθανή χρήση προηγμένης υποθαλάσσιας τορπίλης ή ναυτικής νάρκης.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, μίλησε για «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση», ενώ δυτικοί αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τα συμπεράσματα.

Αμερικανικά ειδικά αεροσκάφη ανίχνευσης πυρηνικών (WC135-R) πραγματοποίησαν πτήσεις πάνω από το σημείο της βύθισης, χωρίς να έχουν δοθεί επίσημα αποτελέσματα.

Παράλληλα, ρωσικό ερευνητικό πλοίο φέρεται να παρέμεινε στην περιοχή για ημέρες μετά το συμβάν, ενισχύοντας τα σενάρια περί συγκάλυψης ή επιχείρησης ανάκτησης ευαίσθητων στοιχείων.

Το μυστικό του ναυαγίου του «Ursa Major» βρίσκεται πλέον στον βυθό της Μεσογείου, σε βάθος περίπου 2.500 μέτρων.