Εκουαδόρ: Η Μις Υφήλιος κατέρρευσε την στιγμή που βρισκόταν πάω σε άρμα σε φεστιβάλ

Viral έχει γίνει το βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που η Μις Υφήλιος, Φάτιμα Μπος Φερνάντες, καταρρέει την ώρα που βρίσκεται πάνω σε άρμα και χαιρετάει τον κόσμο σε φεστιβάλ στο Εκουαδόρ.

Όπως αναφέρει το TMZ, το περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή (15/2/2026) σε φεστιβάλ στο Εκουαδόρ, όταν η Μις Υφήλιος κατέρρευσε μπροστά στους θεατές κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Η Φερνάντες, η οποία στέφθηκε Μις Υφήλιος 2025 τον Νοέμβριο, βρέθηκε την Κυριακή στο Φεστιβάλ Φρούτων και Λουλουδιών, όπου απολάμβανε τη στιγμή, χαιρετώντας το πλήθος και δίνοντας φιλιά στους θεατές.

Μετά από λίγη ώρα όμως που ήταν πάνω στο άρμα η ίδια φάνηκε να χάνει την ισορροπία της και να δυσκολεύεται να σταθεί όρθια, πριν πέσει στα γόνατα.

Από το βίντεο που κυκλοφόρησε από το περιστατικό, φαίνεται οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης να φτάνουν άμεσα στο σημείο για να της προσφέρουν βοήθεια.

Λίγο αργότερα, διασώστες που βρίσκονταν στον χώρο της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ αποφασίστηκε να κατέβει από το άρμα και να μην κάνει κάποια άλλη δραστηριότητα για το υπόλοιπο της ημέρας για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο οργανισμός Miss Universe Organization ούτε η ίδια η Φάτιμα έχουν τοποθετηθεί επισήμως για τα αίτια της αιφνίδιας κατάρρευσης.