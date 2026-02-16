Κόσμος

Εκουαδόρ: Η Μις Υφήλιος κατέρρευσε την στιγμή που βρισκόταν πάω σε άρμα σε φεστιβάλ

Στο βίντεο η ίδια φάνηκε να χάνει την ισορροπία της και να δυσκολεύεται να σταθεί όρθια, πριν πέσει στα γόνατα
μις υφήλιος
Η στιγμή που καταρρέει η Μις Υφήλιος

Viral έχει γίνει το βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που η Μις Υφήλιος, Φάτιμα Μπος Φερνάντες, καταρρέει την ώρα που βρίσκεται πάνω σε άρμα και χαιρετάει τον κόσμο σε φεστιβάλ στο Εκουαδόρ.

Όπως αναφέρει το TMZ, το περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή (15/2/2026) σε φεστιβάλ στο Εκουαδόρ, όταν η Μις Υφήλιος κατέρρευσε μπροστά στους θεατές κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Η Φερνάντες, η οποία στέφθηκε Μις Υφήλιος 2025 τον Νοέμβριο, βρέθηκε την Κυριακή στο Φεστιβάλ Φρούτων και Λουλουδιών, όπου απολάμβανε τη στιγμή, χαιρετώντας το πλήθος και δίνοντας φιλιά στους θεατές.

Μετά από λίγη ώρα όμως που ήταν πάνω στο άρμα η ίδια φάνηκε να χάνει την ισορροπία της και να δυσκολεύεται να σταθεί όρθια, πριν πέσει στα γόνατα.

Από το βίντεο που κυκλοφόρησε από το περιστατικό, φαίνεται οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης να φτάνουν άμεσα στο σημείο για να της προσφέρουν βοήθεια.

Λίγο αργότερα, διασώστες που βρίσκονταν στον χώρο της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ αποφασίστηκε να κατέβει από το άρμα και να μην κάνει κάποια άλλη δραστηριότητα για το υπόλοιπο της ημέρας για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο οργανισμός Miss Universe Organization ούτε η ίδια η Φάτιμα έχουν τοποθετηθεί επισήμως για τα αίτια της αιφνίδιας κατάρρευσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
83
75
75
63
57
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Λίβανος και Ισραήλ πρέπει να τηρήσουν την εκεχειρία και να διασφαλιστεί ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, λέει ο Γερμανός πρόεδρος
Η Χεζμπολάχ αρνείται να παραδώσει τα όπλα της βορείως του Λιτάνι, περιοχή που περιλαμβάνει η δεύτερη φάση της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός
Υποστηρικτές της Χεζμπολάχ κατά την διάρκεια τηλεοπτικού διαγγέλματος του ηγέτη της, Ναΐμ Κασέμ, υπέρ του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Απαγχονισμένη εντόπισε την Dana Eden ο αδερφός της, 3 ώρες μετά τον θάνατό της - Αυτοχειρία εκτιμούν οι αρχές
Η 52χρονη εντοπίστηκε απαγχονισμένη με τη ζώνη από το μπουρνούζι της, οι αρχές βρήκαν χάπια στο δωμάτιο του ξενοδοχείο της και δεν υπάρχουν στοιχεία που να «δείχνουν» εγκληματική ενέργεια
Η Dana Eden
Newsit logo
Newsit logo