Κεφαλονιά: Βρετανός εγκλωβίστηκε μετά τις διακοπές του – Εκτός Βρετανίας λόγω διπλής υπηκοότητας

Το Λονδίνο του απαγόρευσε να επιστρέψει επειδή ταξίδευε με διαβατήριο ΗΠΑ
Ο 39χρονος Κάιλ Χάρις ζει στη Βρετανία από βρέφος, εργάζεται και πληρώνει φόρους εδώ και δεκαετίες, όμως οι νέοι κανόνες για πολίτες με διπλή υπηκοότητα τον άφησαν εκτός χώρας.

Ένας Βρετανός που έκανε διακοπές στην Ελλάδα δεν μπορεί να λάβει άδεια εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ζει από τότε που ήταν μωρό. Ο πατέρας δύο παιδιών έχει μείνει εγκλωβισμένος στην Κεφαλονιά, αφού το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας αρνήθηκε να τον αφήσει να πετάξει πίσω στη Βρετανία με το αμερικανικό του διαβατήριο – παρά το γεγονός ότι ζει στη Βρετανία από τη στιγμή που γεννήθηκε.

Στον Κάιλ Χάρις, 39 ετών, δεν επιτράπηκε να επιβιβαστεί σε πτήση της Jet2 από την Κεφαλονιά, αφού τον έπιασαν οι νέοι αυστηροί συνοριακοί κανόνες που επηρεάζουν τους Βρετανούς πολίτες με διπλή υπηκοότητα.

Ο Κάιλ Χάρις, ο οποίος γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά μεταφέρθηκε στη Βρετανία πριν από τα πρώτα του γενέθλια, είχε ταξιδέψει στο ηλιόλουστο νησί με τη σύζυγό του Ρούθ, 40 ετών, και τους δύο μικρούς γιους τους για μια εβδομάδα διακοπών.

Ωστόσο, όταν η οικογένεια προσπάθησε να κάνει check-in για την πτήση επιστροφής τους το Σάββατο, ο κ. Χάρις δεν επιβιβάστηκε επειδή δεν είχε βρετανικό διαβατήριο.

Μέχρι τον Φεβρουάριο, πολλοί Βρετανοί με διπλή υπηκοότητα μπορούσαν να ταξιδέψουν πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιώντας τα διαβατήρια δεύτερης υπηκοότητάς τους.

Οι αλλαγές που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών απαιτούν πλέον να επιδείξουν ένα έγκυρο βρετανικό ή ιρλανδικό διαβατήριο ή να λάβουν ένα ψηφιακό «πιστοποιητικό δικαιώματος» αξίας 589 λιρών ως συγκεκριμένη απόδειξη.

Παρά το γεγονός ότι είχε βρετανικό πιστοποιητικό γέννησης, ο κ. Χάρις, από το Γουίτλι του Νότιου Γιορκσάιρ, ενημερώθηκε ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα έπρεπε να παραμείνει στην Κεφαλονιά, ενώ η οικογένειά του αγωνίζεται να αποδείξει το δικαίωμά του να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Η σύζυγός του, Ρουθ, μίλησε για την αγωνία της οικογένειας στα social media λέγοντας ότι δεν είχαν ιδέα ότι οι κανόνες είχαν αλλάξει και δεν ειδοποιήθηκαν ποτέ κατά την κράτηση ή στο ταξίδι τους προς τα πίσω.

Με ανάρτησή της στο Facebook, η κ. Χάρις είπε: «Φανταστείτε να σας λένε ότι ο σύζυγός σας δεν μπορεί να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο – παρά το γεγονός ότι έζησε εκεί για 39 χρόνια, πλήρωσε 24 χρόνια φόρου και εθνικής ασφάλισης, πήγε σε νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο, μεγάλωσε βρετανικά παιδιά και έχτισε ολόκληρη τη ζωή του εκεί. Αυτό ακριβώς μας συνέβη το Σάββατο.

Μετά από καταπληκτικές οικογενειακές διακοπές στην Κεφαλονιά με απίστευτους φίλους, φτάσαμε στο αεροδρόμιο για να μας πουν ότι δεν μπορούσε να επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο κ. Χάρις γεννήθηκε στην πολιτεία του Μέριλαντ των ΗΠΑ από Βρετανίδα μητέρα και Αμερικανό πατέρα που εργαζόταν για τη RAF».

Η κ. Χάρις είπε ότι ο σύζυγός της ταξίδευε πάντα με το αμερικανικό διαβατήριό του «χωρίς προβλήματα» σε όλη του τη ζωή και δεν είχε αντίστοιχο βρετανικό.

Είπε ότι η άμεση ανησυχία της οικογένειας ήταν η απόκτηση των απαραίτητων εγγράφων για να φέρει τον κ. Χάρις στην πατρίδα του – μια διαδικασία που φοβάται ότι θα μπορούσε να διαρκέσει από τρεις έως οκτώ εβδομάδες.

 «Οι επιλογές μας φαίνεται να είναι η υποβολή αίτησης για βρετανικό διαβατήριο από την Ελλάδα ή βίζα για να εισέλθει στην πατρίδα του. Ούτε μία φορά κατά την κράτηση, το ταξίδι ή το check-in δεν μας προειδοποίησαν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί.

«Ούτε έχουμε δει καμία μεγάλη εκστρατεία που προφανώς έχει πραγματοποιηθεί για να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι που ταξιδεύουν προς τα εδώ γνωρίζουν. Αυτή τη στιγμή ο σύζυγός μου αισθάνεται περισσότερο σαν ξένος παρά σαν πολίτης της χώρας που αποκαλεί σπίτι του», είπε η Ρούθ Χάρις.

Η κ. Χάρις είπε ότι η Jet2 έδωσε στην οικογένεια την επιλογή να πετάξει πίσω στην πατρίδα χωρίς τον κ. Χάρις, αλλά είπε ότι «σε καμία περίπτωση» δεν επρόκειτο να «αφήσει τον σύζυγό μου αποκλεισμένο σε άλλη χώρα ενώ τα παιδιά μας κλαίνε για τον πατέρα τους».

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, αρκετές οικογένειες με διπλή υπηκοότητα έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωπες με παρόμοια προβλήματα, καθώς οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται χωρίς να έχει προηγηθεί επαρκής ενημέρωση των ταξιδιωτών.

