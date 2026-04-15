Έκρηξη Πούτιν για την ρωσική οικονομία: Στο στόχαστρο το οικονομικό επιτελείο

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέπληξε σήμερα (15/04/2026) ανώτατους αξιωματούχους του, μετά τη συρρίκνωση της οικονομίας στη Ρωσία κατά 1,8% τους δύο πρώτους μήνες του έτους, ζητώντας την κατάθεση νέων προτάσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Το καμπανάκι από τον Βλαντιμίρ Πούτιν «χτυπά» καθώς η οικονομική ανάπτυξη στη Ρωσία επιβραδύνθηκε περίπου στο 1% το 2025, έναντι 4,9% το 2024, εξαιτίας της αυστηρής νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας και των δυτικών κυρώσεων που έπληξαν τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου.

Μετά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της ρωσικής οικονομίας το 2026 στο 1,1%, από 0,8% προηγουμένως.

Η ρωσική κυβέρνηση εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα φτάσει το 1,3% φέτος, ωστόσο προειδοποίησε ότι ενδέχεται να αναθεωρήσει προς τα κάτω την πρόβλεψη, λόγω των αδύναμων επιδόσεων στην αρχή του έτους.

Σε σύσκεψη με κορυφαίους οικονομικούς αξιωματούχους —μεταξύ των οποίων ο Μαξίμ Ορέσκιν, η Ελβίρα Ναμπιουλίνα και ο Άντον Σιλουάνοφ— ο Πούτιν τόνισε ότι η επίκληση εποχικών ή ημερολογιακών παραγόντων δεν αρκεί για να εξηγήσει την πτώση.

«Αναμένω λεπτομερείς εκθέσεις για την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας και τους λόγους που οι μακροοικονομικοί δείκτες δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι υστερούν ακόμη και σε σχέση με τις ίδιες τις κυβερνητικές προβλέψεις.

Παράλληλα, ζήτησε συγκεκριμένες προτάσεις για «πρόσθετα μέτρα» που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και κατευθύνοντας εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό σε τομείς με μεγαλύτερες προοπτικές.

Τέλος, ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ετοιμάσει πακέτο μέτρων για τη μείωση της εξάρτησης του προϋπολογισμού από τα ασταθή έσοδα των διεθνών αγορών εμπορευμάτων, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.