Έξαλλος ο πρίγκιπας Χάρι: «Βρετανικά δημοσιεύματα υπονομεύουν την συμφιλίωση του με τον βασιλιά Κάρολο»

Ο πρίγκιπας Χάρι και Δούκας του Σάσεξ υπονόησε ότι κάποιοι προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωσή του με τον βασιλιά Κάρολο, καθώς χαρακτήρισε τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης της Βρετανίας σχετικά με την πρόσφατη συνάντησή τους ως «κατηγορηματικά ψευδείς».

Ο πρίγκιπας Χάρι συναντήθηκε με τον βασιλιά Κάρολο στο Clarence House στο Λονδίνο στις 10 Σεπτεμβρίου, στην πρώτη τους πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση από τον Φεβρουάριο του 2024. Ωστόσο, ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Sun το Σάββατο υποδηλώνει ότι η επανένωση ήταν πιο επίσημη από το αναμενόμενο, με τον Χάρι να αισθάνεται ότι αντιμετωπίστηκε ως επίσημος επισκέπτης και όχι ως μέλος της οικογένειας.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί είναι «καθαρή επινόηση, που μπορεί να υποθέσει κανείς ότι προέρχεται από πηγές που επιδιώκουν να σαμποτάρουν οποιαδήποτε συμφιλίωση μεταξύ πατέρα και γιου».

Ο εκπρόσωπος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιοι μπορεί να είναι οι πηγές.

Η εφημερίδα «The Sun» ανέφερε ότι ο πρίγκιπας Χάρι επιβεβαίωσε ορισμένα στοιχεία της δημοσίευσής της. Απάντησε ότι το γραφείο του δούκα «είχε πλήρες δικαίωμα απάντησης χθες πριν από τη δημοσίευση και επέλεξε να μην απαντήσει στην προσεκτικά τεκμηριωμένη αναφορά της Sun σχετικά με τη συνάντηση».

Στην δήλωσή του το Σάββατο, ο πρίγκιπας Χάρι διόρθωσε επίσης μέρος της αναφοράς της εφημερίδας Sun σχετικά με τα δώρα που ανταλλάχθηκαν. Η Sun είχε αρχικά αναφέρει ότι ανταλλάχθηκε μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία της οικογένειας του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ.

«Αν και θα προτιμούσαμε να παραμείνουν ιδιωτικές τέτοιες λεπτομέρειες, για λόγους σαφήνειας μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι παραδόθηκε μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία, ωστόσο η εικόνα δεν περιείχε τον δούκα και τη δούκισσα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του δούκα.

Σε προηγούμενη δήλωση του εκπροσώπου του δούκα στην εφημερίδα Sun αναφερόταν: «Ο σκοπός του ταξιδιού ήταν να επικεντρωθεί στις χορηγίες του και να υποστηρίξει τους καλούς σκοπούς του, ενώ παράλληλα θα είχε χρόνο να συναντήσει την οικογένεια και τους φίλους του».

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει από καιρό επικρίνει τμήματα των βρετανικών μέσων ενημέρωσης και έχει ασκήσει νομική δράση εναντίον αρκετών εφημερίδων, συμπεριλαμβανομένης της «The Sun». Τον Ιανουάριο, ο εκδότης της Sun συμφώνησε να καταβάλει «σημαντική αποζημίωση» και ζήτησε συγγνώμη από τον Δούκα του Σάσεξ για να διευθετήσει μια μακροχρόνια νομική διαμάχη σχετικά με ισχυρισμούς για παράνομη εισβολή στην ιδιωτική του ζωή.

Πέρυσι, δήλωσε ότι ο Τύπος είχε «κεντρικό ρόλο» στην κατάρρευση της σχέσης του με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια.

Η επιθυμία του Χάρι για συμφιλίωση

Υπενθυμίζεται ότι είχαν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από την τελευταία φορά που ο πατέρας και ο γιος είχαν συναντηθεί, με την τελευταία τους κοινή εμφάνιση να έχει πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη διάγνωση του καρκίνου του βασιλιά πέρυσι. Οι δύο άνδρες έλαβαν μέρος σε ένα ιδιωτικό τσάι κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης που διήρκεσε περίπου 50 λεπτά στο Clarence House στο Λονδίνο στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε δηλώσει μάλιστα ότι δεν ήθελε να πολεμάει πια, λέγοντας σε μια συνέντευξη τον Μάιο: «Θα ήθελα πολύ να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου».

Ο ίδιος είχε εκφράσει και στο παρελθόν την επιθυμία του να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του μετά από χρόνια εμφανίσεων στα μέσα ενημέρωσης, την έκδοση των απομνημονευμάτων του και την προβολή ενός ντοκιμαντέρ στο Netflix, που προκάλεσαν περαιτέρω ένταση και εικασίες.

Δεν υπάρχουν βέβαια ενδείξεις ότι ο πρίγκιπας Χάρι και ο αδελφός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, θα συναντηθούν στο μέλλον, καθώς οι αδελφοί πραγματοποίησαν ξεχωριστές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρίγκιπα.