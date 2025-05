Έξαλλος ο Τραμπ με δημοσιογράφο του NBC που τον ρώτησε για το αεροσκάφος «δώρο» από το Κατάρ – «Είσαι ντροπή, καλύτερα να επιστρέψεις στο στούντιο»

Το πρωτοφανές επεισόδιο που σημειώθηκε στον Λευκό Οίκο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε φραστικά στον νοτιοαφρικανό ομόλογό του Σίριλ Ραμαφόσα, σε ένα θέαμα που χαρακτηρίστηκε «αισχρό», δεν ήταν το μόνο που επισκίασε την επίσκεψη του ξένου ηγέτη την Τετάρτη (21.05.25) στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «έριξε τα βέλη του» και στον διαπιστευμένο δημοσιογράφο του NBC Πίτερ Αλεξάντερ, τον οποίο και αποκάλεσε «ανόητο» και «ηλίθιο», ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δεχόταν ερωτήσεις στο Οβάλ Γραφείο μετά τη συνάντηση που είχε με τον Σίριλ Ραμαφόσα. Ο λόγος; Η ερώτηση για το πολυτελές αεροσκάφος που έκανε δώρο στις ΗΠΑ το Κατάρ.

Αρχικά, τον εκνευρισμό του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε η ερώτηση του δημοσιογράφου γιατί οι ΗΠΑ καλωσορίζουν λευκούς Νοτιοαφρικανούς (Αφρικάνερ) και όχι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν και τη Βενεζουέλα.

«Αυτό το μέσο, το NBC, είναι πραγματικά fake news», απάντησε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, μετά από προβολή ενός βίντεο που παρουσίαζε τη «λευκή γενοκτονία» στη Νότια Αφρική, ο δημοσιογράφος ρώτησε για το καταριανό υπερπολυτελές Boeing που παραχωρήθηκε στο Πεντάγωνο για χρήση ως Air Force One.

Τότε ο Αμερικανός πρόεδρος ξέσπασε εναντίον του Πίτερ Αλεξάντερ, με επίθεση που εξαπέλυσε τόσο στον ίδιο όσο και στο NBC, κατηγορώντας το αμερικανικό δίκτυο ότι «προσπαθεί να αλλάξει το θέμα».

«Τι σχέση έχει το τζετ με αυτό που βλέπουμε; Είσαι απαίσιος δημοσιογράφος. Αρχικά, δεν έχεις αυτό που χρειάζεται για να είσαι δημοσιογράφος, δεν είσαι αρκετά έξυπνος. Το να ρωτάς για ένα θέμα σχετικά με ένα τζετ που δόθηκε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, κάτι που ήταν πολύ ωραίο, είναι απαράδεκτο. Καλύτερα να επιστρέψεις στο στούντιο σου, στο NBC» είπε χαρακτηριστικά στον Πίτερ Αλεξάντερ ο Ντόναλντ Τραμπ.

