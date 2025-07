Εξαρθρώθηκε η ομάδα φιλορώσων χάκερς NoName057 (16) – Η ανακοίνωση Europol και Eurojust

Μια ομάδα φιλορώσων χάκερς με την κωδική ονομασία NoName057 (16) εξαρθρώθηκε από την ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία Europol και την μονάδα δικαστικής συνεργασίας Eurojust.

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα (16.07.2025) οι Europol και Eurojust, αναφέρεται πως η ομάδα των φιλορώσων χάκερς θεωρείται υπεύθυνη για πολλές επιθέσεις σε βάρος της Ουκρανίας και των συμμάχων της, καθώς έβαζε στο στόχαστρο σημαντικές υποδομές στην Ευρώπη.

Στις 15 Ιουλίου 2025 το botnet, δηλαδή το δίκτυο των εκατοντάδων μολυσμένων υπολογιστών ή συσκευών σε όλον τον κόσμο, διαλύθηκε και πολλοί ύποπτοι ταυτοποιήθηκαν, ενώ οι βασικοί υποκινητές της ομάδας κατοικούν στη Ρωσία, ανέφεραν οι δύο ευρωπαϊκές υπηρεσίες.

Operation Eastwood targets pro-Russian cybercrime network NoName057(16) and shuts down over one hundred criminal servers in global operation.



