Εξηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος Δανίας: Το γονίδιο του καρκίνου δεν ήταν ανιχνεύσιμο κατά τους ελέγχους

Τις δικές της εξηγήσεις έδωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος της Δανίας σχετικά με το σπέρμα του δότη που είχε γονίδιο καρκίνου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το σπέρμα του δότη στη Δανία που έφερε χωρίς να το γνωρίζει μια επικίνδυνη γενετική μετάλλαξη, χρησιμοποιήθηκε υπερβολικά και τον απέκλεισε αμέσως μόλις ανακαλύφθηκε το πρόβλημα με τον καρκίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξέφρασε τη «βαθύτερη συμπάθειά» της στις οικογένειες που έχουν επηρεαστεί. Επίσης παραδέχθηκε ότι η μετάλλαξη δεν θα μπορούσε να ανιχνευθεί κατά τους ελέγχους και ότι «αποκλείστηκε αμέσως» ο συγκεκριμένος δότης μόλις εντοπίστηκε το πρόβλημα.

«Ο έλεγχος δεν μπορεί ποτέ να γίνει με αίμα. Κάθε σπερματοζωάριο είναι ελαφρώς διαφορετικό, οπότε και ο έλεγχός τους δεν είναι απλός», δήλωσε ο Jackson Kirkman-Brown, καθηγητής στο University of Birmingham. «Στο τέλος, το πρόβλημα εδώ αφορά τα όρια ανά οικογένεια και τη μακροχρόνια, μη ελεγχόμενη χρήση του», ήταν τα λόγια του.

Στο μεταξύ, η Clare Turnbull από το Institute of Cancer Research στο Ηνωμένο Βασίλειο περιέγραψε την κατάσταση ως κάτι εξαιρετικά απίθανο να συμβεί. «Αυτό αντιπροσωπεύει μια πολύ δυσάρεστη σύμπτωση δύο εξαιρετικά σπάνιων γεγονότων: ότι το σπέρμα του δότη φέρει μεταλλάξεις για μια εξαιρετικά σπάνια γενετική κατάσταση … και ότι έχει χρησιμοποιηθεί για τη σύλληψη τόσων πολλών παιδιών», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, επτά κλινικές και στη χώρα μας έλαβαν σπέρμα από τον Δανό δότη, ωστόσο οι Αρχές δεν αποκρίθηκαν στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών, επικαλούμενες νομικά ζητήματα εμπιστευτικότητας. Στην Ελλάδα, εντοπίστηκαν 4 περιπτώσεις παιδιών – φορέων της γονιδιακής μετάλλαξης.

Νέες πληροφορίες από την Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στη χώρα μας αναφέρουν ότι έχουν γεννηθεί 18 παιδιά με γεννητικό υλικό του εν λόγω δότη, ενώ υπάρχουν οικογένειες με περισσότερα του ενός τέκνα.

Ευρωπαϊκά δημοσιεύματα αποκαλύπτουν πως έχουν γεννηθεί τουλάχιστον 197 παιδιά από το σπέρμα του συγκεκριμένου δότη, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Σπέρματος στη Δανία.