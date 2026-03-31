Κόσμος

«Εξωπραγματικό» βίντεο από τις Μαλδίβες: Καρχαρίες και σαλάχια κολυμπούν σε ρηχά νερά δίπλα στους επισκέπτες

Το φυσικό ενυδρείο που μαγεύει τα social media
Τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένα σχεδόν βίντεο από τις Μαλδίβες, που δείχνει δεκάδες καρχαρίες και σαλάχια να κινούνται σε εξαιρετικά ρηχά, κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά, δημιουργώντας ένα σκηνικό που μοιάζει με φυσικό ενυδρείο.

Τα πλάνα, που έχουν τραβηχτεί με drone στην παραλία Thinadhoo Shark Beach στις Μαλδίβες καταγράφουν τους καρχαρίες να γλιστρούν πάνω από λευκή άμμο, σε νερά τόσο ρηχά που οι επισκέπτες φαίνεται να περπατούν μόλις λίγα μέτρα μακριά τους, απολαμβάνοντας το θέαμα από κοντά.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στο Χ έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι το τοπίο μοιάζει «εξωπραγματικό» ή ακόμη και δημιουργημένο με ΑΙ.

Πρόκειται για πραγματική τοποθεσία. Οι Μαλδίβες αποτελούν καταφύγιο προστασίας των καρχαριών, συμβάλλοντας στη διατήρηση υγιών πληθυσμών που συχνά κινούνται σε ρηχές λιμνοθάλασσες, προσφέροντας σε επισκέπτες μοναδικές εμπειρίες με τη θαλάσσια ζωή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo