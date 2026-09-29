Λίντσεϊ Κλάνσι: Ανατροπή από την υπεράσπιση μετά το αδιέξοδο στη δίκη για τον θάνατο των 3 παιδιών της – «Πού είναι τα αποδεικτικά στοιχεία;»

Νέα γραμμή υπεράσπισης ακολουθεί ο δικηγόρος της Λίντσεϊ Κλάνσι της μητέρας που κατηγορείται για τον θάνατο των 3 παιδιών της, μετά τη δίκη που διήρκεσε σχεδόν έξι εβδομάδες και ολοκληρώθηκε χωρίς ετυμηγορία. Ο συνήγορος της 36χρονης υποστήριξε την Τρίτη (29.09.2026) ότι η πελάτισσά του είναι αθώα και ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι εκείνη σκότωσε τα τρία παιδιά της.

Η τοποθέτηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς κατά τη διάρκεια της πρώτης δίκης η υπεράσπιση δεν αμφισβητούσε ότι η μητέρα είχε σκοτώσει τα παιδιά της, αλλά ζητούσε να κριθεί μη ποινικά υπεύθυνη λόγω της ψυχικής κατάστασης στην οποία, όπως υποστήριζε, βρισκόταν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πού είναι τα αποδεικτικά στοιχεία ότι το έκανε αυτό;» ρώτησε στο δικαστήριο ο δικηγόρος της, Ρέντινγκτον.

Ο 75χρονος συνήγορος χαρακτήρισε τα στοιχεία DNA και τα δακτυλικά αποτυπώματα «εξαιρετικά ανεπαρκή», ενώ άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση η αστυνομία. «Δεν υπήρξε καμία έρευνα», είπε.

Lindsay Clancy appeared in court on Tuesday for a follow-up hearing to her highly publicized mistrial. Kevin Reddington presented an argument stating, "This entire case is based on speculation. Where is the admission? Where does she say she did this?" pic.twitter.com/Vs4hGnksE4 — Court TV (@CourtTV) September 29, 2026

Η προηγούμενη γραμμή της υπεράσπισης

Η Λίντσεϊ Κλάνσι κατηγορείται για τρεις φόνους πρώτου βαθμού για τους θανάτους της 5χρονης Κόρα, του 3χρονου Ντόσον και του μόλις 8 μηνών Κάλαν, στις 24 Ιανουαρίου 2023, στο σπίτι της οικογένειας στη Μασαχουσέτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της δίκης, που ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου, ο Ρέντινγκτον είχε ακολουθήσει διαφορετική υπερασπιστική γραμμή. Δεν αμφισβητούσε ότι η Κλάνσι είχε προκαλέσει τον θάνατο των παιδιών, αλλά υποστήριζε ότι θα έπρεπε να κριθεί μη ποινικά υπεύθυνη λόγω παραφροσύνης.

Η υπεράσπιση είχε υποστηρίξει ότι η 36χρονη βρισκόταν σε κατάσταση σοβαρής μεταγεννητικής ψύχωσης και είχε παραισθήσεις. Η ίδια η Κλάνσι είχε ισχυριστεί ότι άκουγε μια φωνή που της έλεγε να σκοτώσει τα παιδιά και τον εαυτό της.

Ο Ρέντινγκτον εξήγησε ότι βρέθηκε σε ένα «δίλημμα», όταν ο δικαστής Γουίλιαμ Σάλιβαν απέρριψε το αίτημά του να χωριστεί η δίκη σε δύο μέρη.

«Βρισκόμαστε σε ένα δίλημμα όπου πρέπει να παραδεχτούμε την ενοχή προκειμένου να θέσουμε τα ζητήματα της ποινικής ευθύνης», δήλωσε την Τρίτη.

«Η υπόδειξη ότι δεν υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία είναι ένα γελοίο επιχείρημα»

Η νέα θέση της υπεράσπισης προκάλεσε την αντίδραση της εισαγγελέως Σάναν Μπάκιγχαμ, η οποία επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια της δίκης ο συνήγορος της Κλάνσι δεν αμφισβητούσε ότι η πελάτισσά του είχε σκοτώσει τα παιδιά.

«Αυτό που ακούγαμε ξανά και ξανά από τον συνήγορο κατά τη διάρκεια της δίκης ήταν ενστάσεις, όταν παρουσιάζαμε αποδεικτικά στοιχεία για τα ίδια τα εγκλήματα. Ο ίδιος έλεγε ότι “Παραδέχεται ότι το έκανε αυτό”… αλλά τώρα λέει ότι δεν υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία», δήλωσε η Buckingham.

Η ίδια πρόσθεσε πως «η υπόδειξη ότι δεν υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία, θα έλεγα ότι είναι ένα γελοίο επιχείρημα».

Πότε μπορεί να γίνει η δεύτερη δίκη

Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, ο Ρέντινγκτον ενημέρωσε τον δικαστή ότι δεν θα είναι έτοιμος για μια δεύτερη δίκη πριν από τον Ιούνιο.

Τόσο η υπεράσπιση όσο και η εισαγγελία ζήτησαν να μην καθοριστεί ακόμη νέα ημερομηνία και το ζήτημα αναμένεται να εξεταστεί όταν οι δύο πλευρές επιστρέψουν στο δικαστήριο στις 2 Νοεμβρίου.

Οι εισαγγελείς δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει εάν θα επιδιώξουν νέα δίκη. Όπως ανέφεραν, περιμένουν πρώτα τις αποφάσεις του δικαστή πάνω στα αιτήματα που έχει καταθέσει η πλευρά της Κλάνσι μετά την ολοκλήρωση της πρώτης δίκης, ζητώντας την απόρριψη των κατηγοριών.