Βίντεο από διαρροή καυσίμων αεροσκάφους στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης

Βίντεο δείχνει αεροπορικά καύσιμα να χύνονται από το δεξιό φτερό αεροσκάφους που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από το JFK στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για ένα Boeing 747-8 της «Air China» που βρισκόταν σε διαδικασία ανεφοδιασμού πριν από την πτήση.

Στο βίντεο φαίνεται αρχικά ένα λευκό όχημα ανεφοδιασμού να απομακρύνεται από το Boeing 747-8 της «Air China», το οποίο επρόκειτο να αναχωρήσει για την Κίνα από το διεθνές αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης.

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Αμέσως μετά, μεγάλη ποσότητα καυσίμων αρχίζει να χύνεται από το δεξιό φτερό και να πλημμυρίζει το σημείο. Η «Air China» επιβεβαίωσε αργότερα ότι το όχημα ανεφοδιασμού του αεροσκάφους «κινήθηκε με ασυνήθιστο τρόπο».

Στο ίδιο βίντεο διακρίνεται ακόμη ο οδηγός του λευκού οχήματος όχημα να κατεβαίνει από αυτό και να πλησιάζει το Boeing, ενώ η διαρροή καυσίμων συνεχιζόταν.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Αυγούστου, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στην πύλη εν όψει της προγραμματισμένης αναχώρησής του στις 02:05.

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Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

WATCH: Fuel truck moves during refueling of an Air China Boeing 747-89L at New York's JFK Airport.



The unexpected movement of the refueling truck caused damage to the fuel port and a fuel leak. pic.twitter.com/qCHIeCUnxC — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 2, 2026

Η πτήση προς το Πεκίνο ακυρώθηκε, καθώς η «Air China» ανέφερε ότι προκλήθηκαν ζημιές σε εξαρτήματα.