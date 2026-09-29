Στη φυλακή ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής του σνούκερ, Γκρέιμ Ντοτ για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Σε επτά χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών καταδικάστηκε την Τρίτη (29.09.2026) ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής του σνούκερ, Σκωτσέζος Γκρέιμ Ντοτ.

Ο 49χρονος Graeme Dott κάθισε στο εδώλιο του ανώτατου δικαστηρίου στο Εδιμβούργο, όπου το σώμα ενόρκων έκρινε τον άλλοτε παγκόσμιο πρωταθλητή στο σνούκερ ένοχο για αδικήματα σε βάρος δύο παιδιών από το 1993 έως το 2010.

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Ο Ντοτ βρέθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες άσεμνης, ανήθικης και λάγνης συμπεριφοράς απέναντι σε ένα κορίτσι και ένα αγόρι, μαθητών δημοτικού σχολείου.

Η σήμερα 40χρονη γυναίκα, κατέθεσε για πολλαπλά περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησής της στη Γλασκώβη κατά τη δεκαετία του 1990.

Ο άνδρας, που σήμερα είναι 26 ετών, περιέγραψε περιστατικά κακοποίησης στο Νότιο Λαναρκσάιρ μεταξύ 2006 και 2010, τα οποία ξεκίνησαν όταν ήταν περίπου οκτώ ετών.

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Ο Dott αρνήθηκε τις κατηγορίες καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, αποκαλώντας τες «ψέματα».

Former world snooker champion Graeme Dott jailed for seven years over child sex abuse. https://t.co/ygUxtf7HCN pic.twitter.com/lfsajWw6lx — STV News (@STVNews) September 29, 2026

Μετά την καταδίκη του προφυλακίστηκε, καταχωρήθηκε στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών και διαγράφηκε από το World Snooker Hall of Fame.

Ο Ντοτ δεν έδειξε κανένα συναίσθημα, καθώς οι αστυνομικοί τον οδηγούσαν στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του.

Former world snooker champion Graeme Dott has been jailed for seven years for historical child sex abuse.



Warning: This article contains details of child sexual abuse@ConnorGillies | https://t.co/MJs6V3CABt pic.twitter.com/IrdejQ34I9 — Sky News (@SkyNews) September 29, 2026

Ο 49χρονος Graeme Dott κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σνούκερ στο «Crucible Theatre» του Σέφιλντ το 2006 και έφτασε ξανά στον τελικό το 2010.