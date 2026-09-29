Ο Τραμπ αποκοιμήθηκε στο Οβάλ γραφείο σε live μετάδοση – «Ψέματα» απαντά ο Λευκός Οίκος

Νέες συζητήσεις στις ΗΠΑ και αντιδράσεις στα social media προκάλεσε η εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ σε δημόσια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, καθώς βίντεο και φωτογραφίες τον δείχνουν για κάποια στιγμή με κλειστά μάτια και το κεφάλι γερμένο προς τα δεξιά.

Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει σχέδια για την κατασκευή νέου χαλυβουργείου στην Αϊόβα, ύψους 15 δισ. δολαρίων.

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Η μονάδα αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή το 2030 και, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα δημιουργήσει περίπου 1.750 μόνιμες θέσεις εργασίας.

Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το έργο δεν θα είχε πραγματοποιηθεί «υπό τον νυσταγμένο Τζο Μπάιντεν», επαναλαμβάνοντας το προσωνύμιο που χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια για τον προκάτοχό του.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν διαδοχικά άλλοι αξιωματούχοι. Εκείνη τη στιγμή, ο Τραμπ εμφανίζεται στο βίντεο με τα μάτια κλειστά, το κεφάλι στραμμένο προς τα κάτω και ελαφρώς γερμένο προς τα δεξιά.

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Οι εικόνες προκάλεσαν σχόλια από επικριτές του, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο πρόεδρος αποκοιμήθηκε.

Trump appears to be completely passed out asleep during his 2pm Oval Office announcement https://t.co/Mvp11umdb8 — Headquarters (@HQNewsNow) September 28, 2026

Ωστόσο, ο ίδιος ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος έχουν αρνηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν ότι κοιμάται κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων.

Οι αντιδράσεις στα social media

Ο Χάντερ Μπάιντεν, γιος του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, ανάρτησε στο X στιγμιότυπο από τη συγκεκριμένη στιγμή, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Ποιος είναι ο “Νυσταγμένος”;».

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ.

Σε ανάρτηση από τον λογαριασμό του γραφείου Τύπου του στο X, έγινε ειρωνική αναφορά στον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Μιτς Μακόνελ.

Από την άλλη πλευρά, η δημοσιογράφος Μόλι Τζονγκ-Φαστ σχολίασε με χιουμοριστικό τρόπο το περιστατικό, γράφοντας ότι, «προς υπεράσπιση του Τραμπ», ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, ο οποίος μιλούσε εκείνη τη στιγμή, είναι «πάρα πολύ βαρετός».

In trumps defense howard is very very boring https://t.co/1Ym1Ln1tQG — Molly Jong-Fast (@MollyJongFast) September 28, 2026

«Όποιος ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος κοιμόταν, λέει ψέματα»

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε κατηγορηματικά την εκδοχή ότι ο Τραμπ αποκοιμήθηκε.Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, δήλωσε την Τρίτη (29/9) ότι η «οξυδέρκεια» και η «απαράμιλλη ενέργεια» του Τραμπ έρχονται σε αντίθεση με όσα, όπως υποστήριξε, συνέβαιναν κατά την προηγούμενη κυβέρνηση.

«Όποιος ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος κοιμόταν, λέει ψέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το επιτελείο του Αμερικανού προέδρου έχει δώσει και στο παρελθόν διαφορετικές εξηγήσεις για τις στιγμές κατά τις οποίες ο Τραμπ εμφανίζεται με κλειστά μάτια ή το κεφάλι του γερμένο.

Η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, είχε δηλώσει στο Vanity Fair ότι ο Τραμπ «δεν κοιμάται» όταν εμφανίζεται με κλειστά μάτια και το κεφάλι γερμένο, επιμένοντας ότι «είναι μια χαρά».

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε απορρίψει ανάλογες αναφορές σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, τον Ιανουάριο του ίδιου έτους.

Τότε είχε υποστηρίξει ότι απλώς κλείνει τα μάτια του και ότι φωτογραφίζεται σε στιγμές κατά τις οποίες ανοιγοκλείνει τα βλέφαρά του.

Το νέο περιστατικό αναζωπύρωσε, πάντως, τη συζήτηση γύρω από τις δημόσιες εμφανίσεις του Αμερικανού προέδρου, με τις εικόνες να ερμηνεύονται διαφορετικά από υποστηρικτές και επικριτές του.