Έκτακτες οδηγίες στην Κύπρο: Στις 7 μ.μ. SMS σε όλα τα κινητά – Τα 5 μέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση ανάγκης

Σύστημα αποστολής μηνυμάτων SMS προς όλους τους πολίτες της Κύπρου εγκαινιάζει η κυβέρνηση και προβαίνει σε δοκιμαστική αποστολή μηνυμάτων στις 19:00 το απόγευμα της Τετάρτης (04.03.2026), εν μέσω του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου ανακοίνωσε ότι η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, θέτει από σήμερα σε λειτουργία σύστημα αποστολής sms για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε, όταν διερευνάται ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύει η Πολιτική Άμυνα σε τέτοιες περιπτώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεδομένης της συνεχιζόμενης έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή και για σκοπούς πρόληψης και κατάλληλης προετοιμασίας του πληθυσμού, συστήνεται όπως οι πολίτες βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα αυτοπροστασίας.



Σε… pic.twitter.com/2t1yDTyxsa — Υπουργείο Εσωτερικών Κυπριακή Δημοκρατία (@MinInteriorCY) March 4, 2026

«Σήμερα γύρω στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί δοκιμή της νέας αυτής υπηρεσίας που εισάγεται ως μέτρο ασφάλειας και ενημέρωσης των πολιτών από την Κυβέρνηση, με την αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος σε όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μέτρα αυτοπροστασίας

«Δεδομένης της συνεχιζόμενης έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή και για σκοπούς πρόληψης και κατάλληλης προετοιμασίας του πληθυσμού, συστήνεται όπως οι πολίτες βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα αυτοπροστασίας.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση λήψης γραπτού μηνύματος στα κινητά τους τηλέφωνα, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες:

Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν πεζή και με ψυχραιμία.

Εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα.

Εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο.

Σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.

Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζή είτε με όχημα.

Επιπλέον, η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο θέτει από σήμερα σε λειτουργία σύστημα αποστολής μηνυμάτων, SMS, για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε όταν διερευνάται ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύει η Πολιτική Άμυνα σε τέτοιες περιπτώσεις, τα μέτρα που έχω, ήδη, αναφέρει.

Σήμερα, γύρω στις 7μ.μ. θα πραγματοποιηθεί δοκιμή της νέας αυτής υπηρεσίας που εισάγεται ως μέτρο ασφαλείας και ενημέρωσης των πολιτών από την Κυβέρνηση, με την αποστολή σε όλους τους χρήστες στην Κύπρο κινητής τηλεφωνίας, δοκιμαστικού μηνύματος».