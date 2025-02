Έκτακτη Σύνοδος κορυφής στις 6 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες, για Ουκρανία και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια

Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για την Ουκρανία στις 6 Μαρτίου. Την σύγκληση μιας έκτακτη συνόδου Κορυφής στις 6 Μαρτίου για την Ουκρανία ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Ζούμε μια καθοριστική στιγμή για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια», ανέφερε ο Κόστα σε ανάρτησή του.

«Στις διαβουλεύσεις μου με τους Ευρωπαίους ηγέτες, άκουσα μια κοινή δέσμευση για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων σε επίπεδο ΕΕ: ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και αποφασιστική συμβολή στην ειρήνη στην ήπειρό μας και στη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση του Κόστα έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς οι πρόσφατες συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ αξιωματούχων από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγείρει ανησυχίες για πιθανές συμφωνίες που γίνονται χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας.

