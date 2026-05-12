Ρωσία: Επιτυχημένη δοκιμή του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Sarmat – Έχει εμβέλεια 35.000 χιλιόμετρα, είπε ο Πούτιν

Μετά από πολλά χρόνια και αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες, η Ρωσία κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς τη δοκιμή του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) τύπου Sarmat.

Ειδικότερα, ο διοικητής των στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων της Ρωσίας, Σεργκέι Καρακάγιεφ, ενημέρωσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την επιτυχημένη δοκιμή του προηγμένου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να θέσει τον πύραυλο Sarmat σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του τρέχοντος έτους και πρόσθεσε ότι το βεληνεκές του Sarmat μπορεί να φθάσει τα 35.000 χιλιόμετρα.

«Ο Sarmat είναι το πιο ισχυρό πυραυλικό σύστημα στον κόσμο, καθώς η συνολική του ισχύς υπερβαίνει κατά τέσσερις φορές την ισχύ οποιουδήποτε δυτικού αναλόγου», σημείωσε ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Putin has issued fresh nuclear threats, claiming that the new intermediate-range ballistic missile "Oreshnik" can be armed with nuclear warheads.



Ο Sarmat έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές σε στόχους που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στις ΗΠΑ ή την Ευρώπη, αλλά η ανάπτυξή του έχει υποστεί καθυστερήσεις λόγω ανεπιτυχών δοκιμών.

Russia announced it has conducted a successful test launch of its RS-28 Sarmat intercontinental ballistic missile (ICBM) on Tuesday.



Υπενθυμίζεται ότι οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι τύπου Sarmat, γνωστοί και ως «Satan II», μπορούν να εξοπλίζονται με πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές.

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, ζυγίζουν περίπου 200 τόνους, εκ των οποίων 10 τόνοι ωφέλιμο φορτίο και 180 τόνοι καύσιμο.

Ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Sarmat χρησιμοποιεί υγρό καύσιμο, που του παρέχει υψηλότερη ισχύ και κατ ‘επέκταση επιτρέπει την μεταφορά περισσότερων πυρηνικών κεφαλών και συστημάτων για την παράκαμψη της εχθρικής αεράμυνας, αφού σχεδιάστηκε ειδικά για να διεισδύσει σε οποιοδήποτε τρέχον ή μελλοντικό σύστημα βαλλιστικής άμυνας.