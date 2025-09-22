Κόσμος

Έκθεση του ΟΗΕ αποκαλύπτει: Γιατροί και νοσηλευτές στη Ρωσία εμπλέκονται σε βασανιστήρια πολιτικών κρατουμένων

«Πολιτικοί κρατούμενοι διώκονται, βασανίζονται, φιμώνονται και υποβάλλονται σε αναγκαστικές ψυχιατρικές θεραπείες» σύμφωνα με την έρευνα των Ηνωμένων Εθνών
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν )μπροστά) με τον Σεργκέι Σοϊγκού (πίσω} επισκέπτονται νοσοκομείο
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν )μπροστά) με τον Σεργκέι Σοϊγκού (πίσω} επισκέπτονται νοσοκομείο / Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via REUTERS

Έκθεση εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ «καίει» την Ρωσία με τα συγκλονιστικά ευρήματα για τον τρόπο με τον οποίο γιατροί αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό εμπλέκονται σε βασανιστήρια πολιτικών κρατουμένων.

Ειδικότερα, η Μαριάνα Κατζάροβα, ειδική εισηγήτρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία, τεκμηρίωσε τουλάχιστον 50 παρόμοιες περιπτώσεις κακομεταχείρισης, όπως δήλωσε η ίδια σήμερα Δευτέρα (22.09.2025) στη Γενεύη, κατά την παρουσίαση της έκθεσής της στον ΟΗΕ.

«Δυστυχώς, η καταστολή εντός της Ρωσίας κλιμακώνεται», είπε χαρακτηριστικά η Βουλγάρα εμπειρογνώμονας.

Η Κατζάροβα μίλησε για ένα κρατικό σύστημα που βασίζεται στον φόβο και την τιμωρία, όπου οι πολιτικοί κρατούμενοι διώκονται, βασανίζονται, φιμώνονται και υποβάλλονται σε αναγκαστικές ψυχιατρικές θεραπείες.

Οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι χρησιμοποιούνται κατά κόρον εναντίον των διαφωνούντων: «Πολλοί βρίσκονται στη φυλακή όχι για εγκλήματα αλλά για το σθένος τους» είπε.

Η Κατζάροβα ανέφερε ότι μίλησε με περισσότερους από 200 Ρώσους και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους οποίους έλαβε περίπου 100 αναφορές.

Η Ρωσία δεν συνεργάζεται με την έρευνα, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα ενόψει της συνόδου και δεν ανταποκρίθηκε στην τελευταία έκθεση.

Η Κατζάροβα αναφέρθηκε στην περίπτωση ενός Ουκρανού στρατιώτη που τραυματίστηκε σε αιχμαλωσία. Ένας γιατρός πραγματοποίησε σωστά την επέμβαση, αλλά στη συνέχεια μαρκάρισε την κοιλιά του με τις λέξεις «Δόξα στη Ρωσία».

Σε άλλες περιπτώσεις, νοσηλευτικό προσωπικό είχε εμπλακεί ενεργά σε βασανιστήρια με ηλεκτροσόκ και έδινε οδηγίες στους βασανιστές για τις διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν.

Οι γιατροί φέρονται να παρέμεναν άπραγοι ενώ οι κρατούμενοι ξυλοκοπούνταν και κακοποιούνταν. Άλλοι κρατούμενοι υπέστησαν ψυχιατρικές θεραπείες που τους είχαν επιβληθεί με καταναγκασμό.

Από τις αρχές του 2024 έως τα μέσα του 2025, τουλάχιστον 912 άνθρωποι κατηγορήθηκαν για πολιτικούς λόγους, με 390 να τεθούν υπό κράτηση, ενώ πολλοί συνελήφθησαν για τις φιλειρηνικές τους διαμαρτυρίες κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αποτελείται από 47 κράτη – μέλη, καθένα από τα οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με τριετή θητεία.

Το Συμβούλιο μπορεί να διορίσει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με ψηφοφορία για να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συγκεκριμένες χώρες, περιοχές ή για θεματικά ζητήματα.

