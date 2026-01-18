Κόσμος

Εκτροχιασμός τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία με αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Περίπου 300 άτομα επέβαιναν στα τρένα
Εκτροχιασμός τρένου στην Ισπανία
Εκτροχιασμός τρένου στην Ισπανία / Χ

Τραγωδία με τον εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας σημειώθηκε στην Ισπανία το βράδυ της Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 με τουλάχιστον δυο νεκρούς και πολλούς τραυματίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος είναι ο αριθμός των εγκλωβισμένων.

H σιδηροδρομική τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Ανταμούθ, κοντά στην Κόρδοβα, όταν ένα από τα τρένα που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα και κατευθυνόταν προς τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκε. Ένα δεύτερο τρένο, με προορισμό την Ουέλβα και που κινούταν σε παρακείμενη γραμμή, εκτροχιάστηκε επίσης.

Η πλήρης έκταση του ατυχήματος δεν είναι ακόμη σαφής και οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τον αριθμό των θυμάτων.

Ωστόσο, υπάρχει ο φόβος ότι δύο επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλοί έχουν τραυματιστεί σε αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως σοβαρό ατύχημα.

 

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο και βοηθούν στη διάσωση των εγκλωβισμένων επιβατών. Περίπου 300 άτομα επέβαιναν στα τρένα.

