Εκτροχιασμός τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία με αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Τραγωδία με τον εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας σημειώθηκε στην Ισπανία το βράδυ της Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 με τουλάχιστον δυο νεκρούς και πολλούς τραυματίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος είναι ο αριθμός των εγκλωβισμένων.

H σιδηροδρομική τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Ανταμούθ, κοντά στην Κόρδοβα, όταν ένα από τα τρένα που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα και κατευθυνόταν προς τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκε. Ένα δεύτερο τρένο, με προορισμό την Ουέλβα και που κινούταν σε παρακείμενη γραμμή, εκτροχιάστηκε επίσης.

Η πλήρης έκταση του ατυχήματος δεν είναι ακόμη σαφής και οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τον αριθμό των θυμάτων.

Ωστόσο, υπάρχει ο φόβος ότι δύο επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλοί έχουν τραυματιστεί σε αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως σοβαρό ατύχημα.

Two high-speed trains derailed near Adamuz, Andalusia (Spain) on Sunday.

January 18, 2026

Descarrila en Córdoba un tren Iryo de larga distancia que circulaba desde Málaga hacia Madrid-Puerta de Atocha, colisionando con un AVE que circulaba en sentido contrario.



Dos víctimas mortales, varios heridos y atrapados.



— Josema Vallejo (@JosemaVallejo) January 18, 2026

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο και βοηθούν στη διάσωση των εγκλωβισμένων επιβατών. Περίπου 300 άτομα επέβαιναν στα τρένα.