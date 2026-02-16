Συμβαίνει τώρα:
Εκτροχιάστηκε τρένο με 29 επιβάτες στην Ελβετία από χιονοστιβάδα, πέντε τραυματίες

Ένας από αυτούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σιόν, οι τέσσερις δεν χρειάσθηκαν νοσηλεία και τους περιποιήθηκαν οι διασώστες - Έχουν απομακρυνθεί όλοι οι επιβάτες
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί της Δευτέρας 16.02.2026 κατά τον εκτροχιασμό τρένου του περιφερειακού σιδηροδρόμου στο Γκόπενσταϊν της Ελβετίας, στις νότιες Άλπεις, ο οποίος ενδέχεται να οφείλεται σε χιονοστιβάδα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Τη στιγμή του περιστατικού, στο τρένο επέβαιναν 29 άτομα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σιόν. Οι τέσσερις άλλοι δεν χρειάσθηκαν νοσηλεία και τους περιποιήθηκαν επιτόπου διασώστες. Έχει απομακρυνθεί το σύνολο των επιβατών», ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού του Βαλέ.

Το τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στο Γκόπενσταϊν, στο καντόνι του Βαλαί στην Ελβετία. 

Το τρένο είχε αναχωρήσει από το Σπίεζ στις 6:12 π.μ. και κατευθυνόταν προς το Μπριγκ, όταν εκτροχιάστηκε γύρω στις 7 το πρωί σήμερα.

«Στις 07:00 (08:00 ώρα Ελλάδας), στο Γκόπενσταϊν, εκτροχιασμός τρένου, πιθανόν με τραυματίες, επιχειρήσεις σε εξέλιξη, θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες», ανακοίνωσε μέσω του X η αστυνομία του καντονιού του Βαλέ.

Εκπρόσωπος της BLS δήλωσε στην 20 Minuten ότι ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από χιονοστιβάδα, προσθέτοντας: «Οι επιβάτες θα απομακρυνθούν σύντομα».

Στον ιστότοπό τους, οι ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι (CFF) αναφέρουν πως η σιδηροδρομική κυκλοφορία «έχει διακοπεί ανάμεσα στο Γκόπενσταϊν και το Μπριγκ» εξαιτίας χιονοστιβάδας.

Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο, η αστυνομία δήλωσε ότι δεν έχει προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος ούτε για τον αρθμό των τραυματιών. Διευκρίνισε ωστόσο ότι περίπου 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το συρμό.

Το περιστατικό σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες αφότου άλλη χιονοστιβάδα έπληξε την ίδια περιοχή.

Το Γκόπενσταϊν βρίσκεται σε ύψος 1.216 μέτρων, στην έξοδο της σιδηροδρομικής σήραγγας του Λότσμπεργκ.

