Εκτροχιάστηκε τρένο με 29 επιβάτες στην Ελβετία από χιονοστιβάδα, πέντε τραυματίες

Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί της Δευτέρας 16.02.2026 κατά τον εκτροχιασμό τρένου του περιφερειακού σιδηροδρόμου στο Γκόπενσταϊν της Ελβετίας, στις νότιες Άλπεις, ο οποίος ενδέχεται να οφείλεται σε χιονοστιβάδα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Τη στιγμή του περιστατικού, στο τρένο επέβαιναν 29 άτομα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σιόν. Οι τέσσερις άλλοι δεν χρειάσθηκαν νοσηλεία και τους περιποιήθηκαν επιτόπου διασώστες. Έχει απομακρυνθεί το σύνολο των επιβατών», ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού του Βαλέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στο Γκόπενσταϊν, στο καντόνι του Βαλαί στην Ελβετία.

16.02.2026 – 07h00, Goppenstein, déraillement d’un train, probablement avec blessés, intervention en cours, plus d’informations suivront. pic.twitter.com/D6pAkN6sFl — Police Valais (@PoliceValais) February 16, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τρένο είχε αναχωρήσει από το Σπίεζ στις 6:12 π.μ. και κατευθυνόταν προς το Μπριγκ, όταν εκτροχιάστηκε γύρω στις 7 το πρωί σήμερα.

Treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga, 5 feriti. E’ accaduto nel Cantone del Vallese. A bordo c’erano 29 persone, nessun italiano coinvolto. La linea ferroviaria interrotta almeno fino a domani #ANSAhttps://t.co/4I439jmix7 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 16, 2026

«Στις 07:00 (08:00 ώρα Ελλάδας), στο Γκόπενσταϊν, εκτροχιασμός τρένου, πιθανόν με τραυματίες, επιχειρήσεις σε εξέλιξη, θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες», ανακοίνωσε μέσω του X η αστυνομία του καντονιού του Βαλέ.

Εκπρόσωπος της BLS δήλωσε στην 20 Minuten ότι ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από χιονοστιβάδα, προσθέτοντας: «Οι επιβάτες θα απομακρυνθούν σύντομα».

Στον ιστότοπό τους, οι ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι (CFF) αναφέρουν πως η σιδηροδρομική κυκλοφορία «έχει διακοπεί ανάμεσα στο Γκόπενσταϊν και το Μπριγκ» εξαιτίας χιονοστιβάδας.

Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο, η αστυνομία δήλωσε ότι δεν έχει προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος ούτε για τον αρθμό των τραυματιών. Διευκρίνισε ωστόσο ότι περίπου 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το συρμό.

Το περιστατικό σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες αφότου άλλη χιονοστιβάδα έπληξε την ίδια περιοχή.

Το Γκόπενσταϊν βρίσκεται σε ύψος 1.216 μέτρων, στην έξοδο της σιδηροδρομικής σήραγγας του Λότσμπεργκ.