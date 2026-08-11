Η Γουίτνεϊ Χιούστον έγινε Barbie: Η συλλεκτική κούκλα με μοβ φόρεμα και πολύχρωμα σκουλαρίκια

Η Barbie καλωσορίζει τη super star Γουίτνεϊ Χιούστον στη σειρά Barbie Signature Trademark, με την κυκλοφορία μιας συλλεκτικής κούκλας εμπνευσμένης από την εμβληματική τραγουδίστρια.

Η κούκλα τιμά το πολιτιστικό αποτύπωμα που έχει αφήσει η Γουίτνεϊ Χιούστον ως μουσικός και ηθοποιός, αποδίδοντας φόρο τιμής στις διακρίσεις και τις επιτυχίες της.

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Η Γουίτνεϊ Χιούστον είναι η νεότερη προσθήκη στη σειρά Barbie Signature της Mattel, με την εταιρεία να τιμά τη θρυλική τραγουδίστρια με μια συλλεκτική κούκλα εμπνευσμένη από μία από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της.

Η νέα Barbie αναπαριστά την τραγουδίστρια όπως εμφανίστηκε στο βιντεοκλίπ του «I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)», φορώντας το χαρακτηριστικό μοβ φόρεμα, πολύχρωμα σκουλαρίκια και ψηλοτάκουνα παπούτσια. Η κούκλα συνοδεύεται επίσης από μικρόφωνο και βάση μικροφώνου, παραπέμποντας στη σκηνική παρουσία που καθιέρωσε την τραγουδίστρια ως μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Για τη δημιουργία της κούκλας συνεργάστηκε στενά με τη Mattel η Πατ Χιούστον κουνιάδα της Γουίτνεϊ Χιούστον και διαχειρίστρια της περιουσίας της, με στόχο να αποδοθεί με ακρίβεια το προσωπικό της στυλ και η αισθητική που χαρακτήρισε την καριέρα της.

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Η Barbie αποκαλύφθηκε επίσημα το Σάββατο (08.08.2026), κατά τη διάρκεια του 5ου Legacy of Love Gala, της ετήσιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης που διοργανώνει το Whitney E. Houston Legacy Foundation στην Ατλάντα των ΗΠΑ για τον εορτασμό των γενεθλίων της τραγουδίστριας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει κάθε χρόνο μουσικές εμφανίσεις και ειδικές παρουσιάσεις αφιερωμένες στην κληρονομιά της Χιούστον.

Η νέα Barbie εντάσσεται στη συλλεκτική σειρά Barbie Signature, στην οποία έχουν ήδη τιμηθεί σημαντικές μουσικές προσωπικότητες όπως η Miley Cyrus, η Kylie Minogue και η Tina Turner.

Η συλλεκτική κούκλα της Whitney Houston θα διατίθεται στην τιμή των 60 δολαρίων.