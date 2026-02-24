Ελεύθερος με εγγύηση ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας – Κατηγορείται ότι έδινε κυβερνητικές πληροφορίες στον Έπσταϊν

Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του τη Δευτέρα, στο πλαίσιο έρευνας για υπόνοιες «παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα» σχετικά με το σκάνδαλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Η μητροπολιτική αστυνομία της Βρετανίας ανέφερε ότι «άνδρας 72 ετών» αφέθηκε ελεύθερος και η έρευνα συνεχίζεται. Το BBC μετέδωσε ότι ο Λόρδος Μάντελσον επέστρεψε στην κατοικία του στο Λονδίνο στις 02:00 τα ξημερώματα. Η σύλληψη του πρώην πρέσβη έγινε στο Κάμντεν, στο βόρειο Λονδίνο, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση στο πλαίσιο της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες ότι, κατά τη θητεία του ως υπουργός, ο Λόρδος Μάντελσον φέρεται να διαβίβασε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Λόρδος Μάντελσον δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με τα αρχεία Έπσταϊν. Ωστόσο, όπως μεταδίδει το BBC, η θέση του είναι ότι «δεν έχει ενεργήσει με κανέναν εγκληματικό τρόπο» και ότι δεν είχε οικονομικό κίνητρο.

Τα επίμαχα email

Ο Λόρδος Μάντελσον ανέλαβε καθήκοντα πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του 2025, ωστόσο αποπέμφθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν η Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι προέκυψαν νέα στοιχεία σχετικά με το βάθος της σχέσης του με τον Έπσταϊν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι αναμένει να δημοσιοποιήσει τα πρώτα έγγραφα που σχετίζονται με τον διορισμό του στις «αρχές Μαρτίου».

Οι καταγγελίες σε βάρος του ήρθαν στο φως μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται emails μεταξύ του ίδιου και του Έπσταϊν.

Σε email του 2009 φέρεται να μεταφέρει την εκτίμηση συμβούλου του τότε πρωθυπουργού Γκόρντον Μπράουν για κάποια πώληση, ενώ σε άλλη επικοινωνία, φέρεται να συζητά φόρο για το μπόνους τραπεζιτών και να επιβεβαιώνει επικείμενο πακέτο διάσωσης για το ευρώ, μία ημέρα πριν από την επίσημη ανακοίνωσή του το 2010.

Αντιδράσεις από οικογένεια Τζιούφρε και πολιτικούς

Μετά τη σύλληψη, η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία είχε κατηγορήσει τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση, δήλωσε ότι «επαινούμε τις βρετανικές αρχές για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων και για την αντιμετώπιση των αρχείων Έπσταϊν με την απαιτούμενη σοβαρότητα».

Σε ανακοίνωσή της ανέφεραν: «Η αντίθεση με τη συνεχιζόμενη αδράνεια στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αδιαμφισβήτητη. Οι επιζώντες αξίζουν διαφάνεια, ταχεία έρευνα και πραγματική δικαιοσύνη, ανεξαρτήτως των εμπλεκομένων». Ο Άντριου έχει αρνηθεί κατ’ επανάληψη κάθε εμπλοκή.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με το BBC, θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με την αστυνομία για το ποια έγγραφα μπορούν να δοθούν στη δημοσιότητα, η οποία επιδιώκει τη δημοσιοποίηση εγγράφων που – όπως αναφέρει – θα ενισχύουν τον ισχυρισμό του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ότι ο Λόρδος Μάντελσον «είχε πει ψέματα» κατά τη διαδικασία ελέγχου καταλληλότητας.