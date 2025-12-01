Κόσμος

Έλληνες χόρεψαν χασάπικο μπροστά στην Αγία Σοφία: «Είναι ΑΙ», σχολιάζουν οι Τούρκοι

Το σχετικό βίντεο αναδημοσίευσαν αρκετά τουρκικά μέσα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σάλος - Δείτε βίντεο
Αγία Σοφία

Συγκίνηση από μία ομάδα Ελλήνων που βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και χόρεψαν μπροστά από την Αγία Σοφία χασάπικο υπό τους ήχους του Στράτου Διονυσίου.

Οι 6 Έλληνες, 3 άνδρες και 3 γυναίκες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία κάτω από την Αγία Σοφία και χόρεψαν με περηφάνεια το «Τ’ άγια χώματα της πόλης» του Στράτου Διονύσιου, έναν ύμνο για την Κωνσταντινούπολη και για τους Έλληνες που μεγάλωσαν και έζησαν εκεί.

«Η Ακαδημία Ζεϊμπέκικου χορεύει στα άγια χώματα της πόλης», έγραψε η ομάδα χορού στη λεζάντα της ανάρτησης και άφησαν το βίντεο να «μιλήσει» από μόνο του.

Το σχετικό βίντεο αναδημοσίευσαν και αρκετά τουρκικά μέσα με αρκετούς είτε να σχολιάζουν πως πρόκειται για βίντεο με ΑΙ είτε να ζητούν περισσότερη επιτήρηση του χώρου ώστε να μην καταγράφονται τέτοια περιστατικά.

@petropoulos.zeimpekiko Η Ακαδημία Ζεϊμπέκικου χορεύει στα άγια χώματα της πόλης..! Γρηγόρης Πετρόπουλος και Δημήτρης Πετρόπουλος Χασάπικο #akadhmiazeimpekikoudimitrispetropoulos #greece #attica #zeimpekikopetropoulos #ζειμπεκικο Sunrise – Official Sound Studio

Άλλοι Τούρκοι πολίτες υποστηρίζουν πως πρόκειται για μεγάλη πρόκληση.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@sdmhaber)

Υπενθυμίζεται πως οι Έλληνες χόρεψαν εν μέσω του παγκόσμιου σάλου που ξέσπασε για τις ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης, μετά τη διαρροή φωτογραφιών μέσα Αγία Σοφία που δείχνουν να έχουν στηθεί γερανοφόρα φορτηγά που συμμετέχουν στις εργασίες αναστήλωσης του ναού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
106
95
93
85
85
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέα επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφο, την οποία έσπευσε να χαρακτηρίσει «ανίκανη να πετύχει τέλειο σκορ σε γνωστικό τεστ»
«Δεν ήταν ο εγκέφαλος, γιατί έκανα τεστ γνωστικών ικανοτήτων και το πέτυχα τέλεια. Πήρα άριστα - κάτι που εσύ θα ήσουν ανίκανη να κάνεις»
Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo