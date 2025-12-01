Έλληνες χόρεψαν χασάπικο μπροστά στην Αγία Σοφία: «Είναι ΑΙ», σχολιάζουν οι Τούρκοι

Συγκίνηση από μία ομάδα Ελλήνων που βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και χόρεψαν μπροστά από την Αγία Σοφία χασάπικο υπό τους ήχους του Στράτου Διονυσίου.

Οι 6 Έλληνες, 3 άνδρες και 3 γυναίκες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία κάτω από την Αγία Σοφία και χόρεψαν με περηφάνεια το «Τ’ άγια χώματα της πόλης» του Στράτου Διονύσιου, έναν ύμνο για την Κωνσταντινούπολη και για τους Έλληνες που μεγάλωσαν και έζησαν εκεί.

«Η Ακαδημία Ζεϊμπέκικου χορεύει στα άγια χώματα της πόλης», έγραψε η ομάδα χορού στη λεζάντα της ανάρτησης και άφησαν το βίντεο να «μιλήσει» από μόνο του.

Το σχετικό βίντεο αναδημοσίευσαν και αρκετά τουρκικά μέσα με αρκετούς είτε να σχολιάζουν πως πρόκειται για βίντεο με ΑΙ είτε να ζητούν περισσότερη επιτήρηση του χώρου ώστε να μην καταγράφονται τέτοια περιστατικά.

Άλλοι Τούρκοι πολίτες υποστηρίζουν πως πρόκειται για μεγάλη πρόκληση.

Υπενθυμίζεται πως οι Έλληνες χόρεψαν εν μέσω του παγκόσμιου σάλου που ξέσπασε για τις ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης, μετά τη διαρροή φωτογραφιών μέσα Αγία Σοφία που δείχνουν να έχουν στηθεί γερανοφόρα φορτηγά που συμμετέχουν στις εργασίες αναστήλωσης του ναού.