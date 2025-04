Ελληνίδα δικαστής τα «βάζει» με τον Ντόναλντ Τραμπ: Ποια είναι η 57χρονη Πόλα Ξινίς που υπερασπίζεται μετανάστη που απελάθηκε άδικα

Μία 57χρονη Ελληνίδα δικαστής, φαίνεται να υψώνει το ανάστημά της απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ για την άδικη απέλαση του μετανάστη Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία από τις ΗΠΑ.

Η Ελληνίδα δικαστής Πόλα Ξινίς, κάλεσε τη Μεγάλη Τρίτη σε κατάθεση 4 αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ υπό το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ώστε να δώσουν εξηγήσεις για την απέλαση αυτού του μετανάστη.

Ταυτόχρονα, άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας πως αψήφησαν την ξεκάθαρη εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Kilmar Abrego Garcia gets to come home to his children and wife.



Thank you judiciary.



Now I hope he sues the US government for millions of dollars for sending him to an El Salvador in prison ILLEGALLY.



TRUMP LOST 9-0. That’s how pathetic this was.



