Ελληνικό τάνκερ δέχθηκε επίθεση με drone ανοιχτά του Ιράκ – Μετέφερε 2 εκατ. βαρέλια μαζούτ

Επίθεση από drone στα χωρικά ύδατα του Ιράκ δέχθηκε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων, υπό σημαία Παναμά, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από drone στα ανοιχτά του Ιράκ, σύμφωνα με δύο λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters.

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Αναφορές εταιρειών ναυτικής ασφάλειας ανέφεραν ότι πρόκειται για το New Andros, το οποίο μετέφερε περίπου 2 εκατ. βαρέλια ιρακινού μαζούτ όταν δέχθηκε την επίθεση.

Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία κατασβέστηκε από ιρακινά σκάφη διάσωσης, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θύματα.