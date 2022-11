Αφού έκανε fake λογαριασμό στο Twitter μέχρι και… ο «Ιησούς», ο Έλον Μασκ αποφάσισε να αποσύρει για την ώρα την λειτουργία του twitter blue. Την συνδρομητική δηλαδή λειτουργία, όπου μπορεί ο καθένας να μετατρέψει τον λογαριασμό του σε πιστοποιημένο.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του twitter από τον Έλον Μασκ, έχει προκληθεί μια σειρά αλλαγών, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια. Μια από αυτές, είναι η συνδρομή των 8 δολαρίων, για να μπορείς να διατηρήσεις ή να μετατρέψεις τον λογαριασμό σου σε πιστοποιημένο. Το μπλε «τικ» δηλαδή δίπλα σε κάθε πιστοποιημένο λογαριασμό.

Η αλλαγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα, ψεύτικοι και αληθινοί λογαριασμοί να μπερδευτούν και το μέσο να κατακλιστεί με τρολ αναρτήσεις από υποτιθέμενους αληθινούς λογαριασμούς.

Αποκορύφωμα ήταν όταν ένας λογαριασμός που παρίστανε μια γνωστή φαρμακευτική εταιρία δημοσίευσε ένα tweet στο οποίο ισχυριζόταν ότι η ινσουλίνη δίνεται δωρεάν. Η πραγματική εταιρία φυσικά αντέδρασε και αναγκάστηκε να απολογηθεί σε όποιον διάβασε την συγκεκριμένη ψεύτικη ανάρτηση.

Παράλληλα, οι ψεύτικοι λογαριασμοί όλο και αυξανόταν με εταιρίες, διάσημους ακόμα και τον «Ιησού» να δημιουργούν «γνήσιους» λογαριασμούς.

Why the assumption I am fake? https://t.co/az8yi4kpp5