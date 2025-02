Έλον Μασκ για Τζέι Ντι Βανς: «Ο καλύτερος Αντιπρόεδρος όλων των εποχών και μελλοντικός Πρόεδρος των ΗΠΑ»

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, πολύ στενός σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έδειξε με τον πιο εμφανή τρόπο την συμπάθεια, την εκτίμηση αλλά και την λατρεία που έχει για τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Ο Έλον Μασκ σχολίασε την παρουσία του Τζέι Ντι Βανς στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο της χθεσινής (27.02.2025) συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο καλύτερος αντιπρόεδρος όλων των εποχών και μελλοντικός μας πρόεδρος», έγραψε ο Έλον Μασκ σε σχετική ανάρτηση στο Twitter, με την απάντησή του να γίνεται «viral» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Best VP ever and our future President