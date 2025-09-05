Έλον Μασκ: Πακέτο – μαμούθ 1 τρισ. δολάρια για να μείνει στην Tesla

Ένα αστρονομικό πακέτο αποδοχών, ύψους 1 τρισ. δολαρίων – πρωτοφανές για τα αμερικανικά επιχειρηματικά δεδομένα – πρότεινε η Tesla Inc. στον διευθύνοντα σύμβουλο Έλον Μασκ.

Η συμφωνία, που έχει στόχο να κρατήσει τον Μασκ στο τιμόνι της Tesla για τα επόμενα χρόνια, συνοδεύεται από φιλόδοξους στόχους που πρέπει να πετύχει για να λάβει την αμοιβή.

Ανάμεσά τους είναι η ανάπτυξη του τομέα των robotaxi, αλλά και η εκτόξευση της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας στα 8,5 τρισ. δολάρια – από το περίπου 1 τρισ. που βρίσκεται σήμερα. Το σχέδιο εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας.

Οι πρόσθετες μετοχές που θα μπορούσε να λάβει ο Μασκ θα ενίσχυαν το μερίδιό του στην Tesla σε τουλάχιστον 25%, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάθεση της Παρασκευής. Ο ίδιος έχει δηλώσει δημόσια ότι θέλει να φτάσει σε τέτοιο ποσοστό.

Το σχέδιο υπόσχεται τεράστια οικονομικά οφέλη και αυξημένο έλεγχο στον ήδη πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, μετά την ακύρωση του προηγούμενου πακέτου αποδοχών ύψους 50 δισ. δολαρίων από δικαστήριο του Ντέλαγουερ. Ενώ η Tesla ασκεί έφεση, το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει εναλλακτικούς τρόπους αμοιβής, όπως ένα ενδιάμεσο πακέτο μετοχών τον Αύγουστο αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων.

Tesla proposes a new compensation agreement for CEO Elon Musk potentially valued at about $1 trillion, a massive package without precedent in corporate America https://t.co/GwxJCEjLyf — Bloomberg (@business) September 5, 2025

Η νέα συμφωνία υπογραμμίζει τον κυρίαρχο ρόλο του Μασκ στην αυτοκινητοβιομηχανία, παρά τις πολλαπλές ενασχολήσεις του.

Από το 2008, ο Μασκ παραμένει CEO της Tesla, ενώ ταυτόχρονα ηγείται των SpaceX, xAI, Neuralink και Boring Co..

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg τον Μάιο είχε δηλώσει ότι δεσμεύεται να παραμείνει στο τιμόνι της Tesla και σε πέντε χρόνια.

Η μετοχή της Tesla έχει σημειώσει πτώση 16% από τις αρχές του έτους έως την Πέμπτη (04.09.2025).