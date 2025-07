Έλον Μάσκ σε ευρωπαίους: Αν δεν κάνετε παιδιά θα πεθάνετε όλοι

Ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου, σύμφωνα με τη λίστα του Forbes, ο Έλον Μασκ, προσπάθησε μέσα από τον λογαριασμό του στο X να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από την υπογεννητικότητα και την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού στην Ευρώπη.

Με τον κλασικό δραματικό του τόνο, ο Έλον Μάσκ προειδοποιεί την Ευρώπη ότι πρέπει «είτε να αρχίσει να κάνει μεγάλες οικογένειες είτε θα συνεχίσει να πεθαίνει».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Tesla, πρόκειται για μια υπαρξιακή απειλή που πλησιάζει.

Η δήλωσή του αυτή, δεν είναι άσχετη, καθώς αυτή την περίοδο η Ευρώπη περνάει κρίση στο θέμα της ραγδαίας πτώσης των γεννήσεων.

Either Europe starts having large families or it will keep dying https://t.co/UNX72ZRn98