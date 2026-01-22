Έλον Μασκ: «Θέλω να πεθάνω στον Άρη και όχι από πρόσκρουση» – Οι προβλέψεις του για το μέλλον

Ο Έλον Μασκ έκλεψε για ακόμα μια φορά την παράσταση, δηλώνοντας σήμερα (22/1/2026) στο Ντάβος της Ελβετίας, ότι θέλει να πεθάνει στον Άρη, «αλλά όχι από πρόσκρουση», περιγράφοντας ένα μέλλον όπου τα ρομπότ θα ξεπεράσουν τους ανθρώπους και η ανθρωπότητα θα ζήσει σε αφθονία.

«Με έχουν ρωτήσει μερικές φορές αν θέλω να πεθάνω στον Άρη και απαντώ ναι, αλλά όχι από πρόσκρουση», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ο Έλον Μασκ.

Ο Μασκ μάλιστα ζήτησε από τον παγκόσμιο πληθυσμό να διατηρήσει μια αισιόδοξη στάση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι, «για την ποιότητα ζωής», είναι προτιμότερο να είναι κανείς «αισιόδοξος και λάθος, παρά απαισιόδοξος και σωστός».

Ο ίδιος ακόμα προέβλεψε, ότι στο μέλλον τα ρομπότ θα ξεπεράσουν αριθμητικά τους ανθρώπους. Όπως είπε, θα υπάρχουν δισεκατομμύρια ανθρωποειδή ρομπότ και «κάθε άνθρωπος στη Γη θα έχει από ένα».

Μάλιστα σύμφωνα με τον ίδιο, τα ρομπότ θα μπορούν να επιβλέπουν παιδιά, να φροντίζουν κατοικίδια ή ηλικιωμένους γονείς, διασφαλίζοντας ότι όλες αυτές οι λειτουργίες θα εκτελούνται με ασφάλεια.

Elon Musk’s full interview and Grok Summary

Grok:

Elon Musk made his first-ever surprise appearance at the World Economic Forum in Davos on January 22, 2026, joining BlackRock CEO Larry Fink for a candid ~30-minute conversation. Once a vocal critic who called the WEF “boring”… pic.twitter.com/YaqoszeC9n — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) January 22, 2026

«Πιστεύω ότι θα τα έχουμε όλα αυτά», είπε, υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος κατευθύνεται προς «ένα μέλλον εκπληκτικής αφθονίας, κάτι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό».