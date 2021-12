Ζαλίζει το ποσό που καλείται να πληρώσει σε φόρους για το 2021 ο Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της Space X, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στο Twitter του, δείχνοντας ότι – μάλλον – οι φόροι στο τέλος κάθε έτους απασχολούν κάθε τσέπη, ανεξαρτήτως περιουσίας.

Ο Έλον Μασκ έγραψε στο Twitter του: «Για όσους αναρωτιέστε, θα πληρώσω περισσότερα από 11 δισ. δολάρια σε φόρους φέτος». Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της Space X χρησιμοποιεί πολλές φορές την πλατφόρμα του Twitter για να επικοινωνήσει με τον κόσμο.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year