Μεχμέτ Οζ: Ο Τραμπ κάνει συχνά τσεκ απ γιατί χαίρεται με τα καλά αποτελέσματα – «Είναι πολύ σχολαστικός»

«Εξαιρετική» η κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τον προσωπικό του γιατρό, ωστόσο γιατί κάνει τόσο συχνά τσεκ απ, διερωτούνται πολλοί.

Ο Μεχμέτ Οζ, πρώην τηλεαστέρας γιατρός που τώρα είναι υπεύθυνος για τα ομοσπονδιακά προγράμματα ασφάλισης υγείας, εξήρε την «εντυπωσιακή υγεία» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας τα ερωτήματα τα οποία ανέκυψαν από τις συχνές ιατρικές εξετάσεις του, που είναι συχνότερες από εκείνες των προκατόχων του.

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Ο πρόεδρος είναι «πολύ σχολαστικός», δήλωσε ο χειρουργός και πρώην τηλεοπτικός αστέρας, όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου γιατί ο 79χρονος αμερικανός πρόεδρος επισκέπτεται τόσο τακτικά τους γιατρούς.

Reporter: If Trump is in such perfect health, why does he keep going for checkups?



Dr. Oz: I think he likes the results—he does really well. pic.twitter.com/YXk0wEbFx4 — Clash Report (@clashreport) June 2, 2026

Ο Τραμπ έχει υποβληθεί σε τρεις ιατρικές εξετάσεις αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025. Είχε προηγηθεί άλλη μία το 2024, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του. Ο προκάτοχός του, ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, εξεταζόταν μία φορά τον χρόνο.

Η τελευταία ιατρική έκθεση για την υγεία του, που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (29.05.2026), λέει ότι είναι «σε εξαιρετική κατάσταση» αλλά συστήνει να χάσει κιλά.

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Τα αποτελέσματα της έκθεσης για τον Τραμπ που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος «είναι εντυπωσιακά», είτε πρόκειται για τη χοληστερίνη, είτε για την πίεση του προέδρου, είπε ο Μεχμέτ Οζ. «Αυτό το επίπεδο ενέργειας και αυτή η διανοητική οξύτητα δεν έρχονται από το πουθενά. Χρειάζεται ένας υποδοχέας για αυτό και ο πρόεδρος έχει τη μοναδική ικανότητα να επιδεικνύει αξιοσημείωτη δύναμη κάθε ώρα της ημέρας ή της νύχτας», συνέχισε.

Όσον αφορά τις συχνές επισκέψεις στον γιατρό, ο Μεχμέτ Οζ τις απέδωσε στο γεγονός ότι στον Τραμπ «αρέσουν τα αποτελέσματα» των εξετάσεων και θέλει να διασφαλίσει ότι «όλα πάνε καλά».

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα κλείσει τα 80 του χρόνια στις 14 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο 79χρονος πρόεδρος πέρασε από εκτεταμένο ιατρικό έλεγχο, ο οποίος περιλάμβανε αξονική τομογραφία, εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις της καρδιάς, καθώς και προληπτικού χαρακτήρα ελέγχους για διάφορες μορφές καρκίνου. Στη διαδικασία συμμετείχαν συνολικά 22 γιατροί από διαφορετικές ειδικότητες.

Οι γιατροί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τόσο η σωματική όσο και η γνωστική λειτουργία του προέδρου παραμένουν σε εξαιρετικό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι διαθέτει την απαιτούμενη φυσική και πνευματική κατάσταση για την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων ότι όλα εξελίχθηκαν «τέλεια», εκφράζοντας ικανοποίηση για τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το βάρος του προέδρου ανέρχεται πλέον στα 108 κιλά, καταγράφοντας αύξηση περίπου έξι κιλών σε σχέση με την προηγούμενη επίσημη ιατρική αξιολόγηση που είχε πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2025. Για τον λόγο αυτό, οι θεράποντες ιατροί του συνέστησαν συγκεκριμένες αλλαγές που αφορούν τη διατροφή, την άσκηση και τη διαχείριση του σωματικού βάρους.

Παρά τις συστάσεις αυτές, το ιατρικό επιτελείο υπογραμμίζει ότι η συνολική εικόνα της υγείας του Αμερικανού προέδρου παραμένει ιδιαίτερα θετική, χαρακτηρίζοντας τη γνωστική και σωματική του απόδοση ως «εξαιρετική».

Τι δεν είπαν οι γιατροί για το νέο τσεκ απ του Τραμπ

Η πρόσφατη ιατρική έκθεση του Λευκού Οίκου για τον Ντόναλντ Τραμπ τον παρουσιάζει σε «εξαιρετική υγεία», ωστόσο γιατροί που τη διάβασαν εντοπίζουν σημαντικά κενά στις λεπτομέρειες.

Τα βασικά σημεία που λείπουν ή προκαλούν ερωτήματα, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, είναι: Δεν δίνονται αναλυτικά στοιχεία για την καρδιαγγειακή του υγεία, δεν αναφέρεται τιμή για ασβέστιο ή αναλυτική εικόνα των αρτηριών, η διατύπωση για την καρδιά θεωρείται γενική.

Το υπόμνημα αναφέρει ότι δεν υπάρχει «αρτηριακή απόφραξη ή δομικές ανωμαλίες» στην καρδιά ή στα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία. Σύμφωνα με γιατρούς, αυτό μπορεί απλώς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει απόφραξη, χωρίς να αποτυπώνει πλήρως την κατάσταση των αγγείων.

Ακόμα, λείπουν στοιχεία από το υπερηχοκαρδιογράφημα, το υπερηχογράφημα καρωτίδων χαρακτηρίζεται “φυσιολογικό”, χωρίς μετρήσεις.

Η έκθεση δεν δίνει λεπτομέρειες για το αν υπάρχει ή όχι πλάκα στις καρωτίδες και σε ποιο βαθμό.

Η αναφορά στο πρήξιμο των ποδιών είναι περιορισμένη. Ο Τραμπ είχε διαγνωστεί πέρυσι με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια συχνή πάθηση σε ηλικιωμένους. Η νέα έκθεση αναφέρει «ελαφρύ πρήξιμο» στα κάτω άκρα και «βελτίωση», αλλά δεν εξηγεί τον λόγο της βελτίωσης.

Οι τιμές χοληστερόλης είναι ασυνήθιστα καλές ενώ δεν υπάρχει αναφορά στο εξάνθημα στον λαιμό. Η έκθεση αναφέρεται στις μελανιές στα χέρια, αλλά χωρίς πολλές λεπτομέρειες.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι η απουσία συγκεκριμένων αποτελεσμάτων πρέπει να θεωρηθεί ένδειξη ότι δεν εντοπίστηκαν κλινικά σημαντικές ανωμαλίες. Ανέφερε επίσης ότι οι εκτελεστικές περιλήψεις ιατρικών εξετάσεων συχνά συντομεύουν τις λίστες φαρμάκων και τις λεπτομέρειες για λόγους αναγνωσιμότητας.

Παρόλα αυτά, γιατροί που εξέτασαν το περιεχόμενο της έκθεσης εκτιμούν ότι η εικόνα που δίνεται για την υγεία του Τραμπ είναι ελλιπής, καθώς απουσιάζουν τυπικές λεπτομέρειες από βασικούς τομείς.