Τραγωδία στην Ινδία: 21 νεκροί από φωτιά σε ξενοδοχείο – Ένοικοι πηδούσαν στο κενό για να σωθούν

Φωτιά ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχί με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο τουλάχιστον 21 άνθρωποι. Η αστυνομία της Ινδίας αναφέρει πως το δυστύχημα είναι ένα από τα χειρότερα που έχουν σημειωθεί στην πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί, είπε η αστυνομία. «Λέγεται ότι υπήρχε εστιατόριο στο ισόγειο του κτιρίου… είναι πολύ πιθανό η φωτιά να συνδέεται με αυτό το εστιατόριο», είπε στους δημοσιογράφους ο τοπικός αξιωματούχος Τζιτέντρα Κουμάρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός της χώρας Ναρέντρα Μόντι χαρακτήρισε τραγική την απώλεια ζωών και έστειλε τα συλλυπητήριά του σε όσους έχασαν οικείους τους, ενώ ευχήθηκε και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο, καπνό να υψώνεται στον ουρανό, απανθρακωμένη την πρόσοψη του κτιρίου και κατοίκους να παρακολουθούν στον δρόμο.

Επίσης διακρίνονται δύο ένοικοι να πηδούν στο κενό από ψηλούς ορόφους του κτιρίου.

JUST IN – At least 21 dead in New Delhi hotel fire: police pic.twitter.com/r1pSFQo493 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 3, 2026

At least 10 people were killed after a major fire broke out at a restaurant in Malviya Nagar, New Delhi, India.- Officials says. pic.twitter.com/LyeUUb1S1a — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 3, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Μαλβίγια Ναγκάρ στο νότιο Δελχί, μια κατοικημένη περιοχή που είναι δημοφιλής στους φοιτητές και στους νεαρούς επαγγελματίες.