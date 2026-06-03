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Τραγωδία στην Ινδία: 21 νεκροί από φωτιά σε ξενοδοχείο – Ένοικοι πηδούσαν στο κενό για να σωθούν

Πιθανό η φωτιά να συνδέεται με το εστιατόριο του ξενοδοχείου
Φωτιά σε ξενοδοχείο της Ινδίας
Φωτιά σε ξενοδοχείο της Ινδίας / Reuters
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Φωτιά ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχί με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο τουλάχιστον 21 άνθρωποι. Η αστυνομία της Ινδίας αναφέρει πως το δυστύχημα είναι ένα από τα χειρότερα που έχουν σημειωθεί στην πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί, είπε η αστυνομία. «Λέγεται ότι υπήρχε εστιατόριο στο ισόγειο του κτιρίου… είναι πολύ πιθανό η φωτιά να συνδέεται με αυτό το εστιατόριο», είπε στους δημοσιογράφους ο τοπικός αξιωματούχος Τζιτέντρα Κουμάρ.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Ναρέντρα Μόντι χαρακτήρισε τραγική την απώλεια ζωών και έστειλε τα συλλυπητήριά του σε όσους έχασαν οικείους τους, ενώ ευχήθηκε και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο, καπνό να υψώνεται στον ουρανό, απανθρακωμένη την πρόσοψη του κτιρίου και κατοίκους να παρακολουθούν στον δρόμο.

Επίσης διακρίνονται δύο ένοικοι να πηδούν στο κενό από ψηλούς ορόφους του κτιρίου.

A police officer walks in between security tapes at the spot after a fire at a hotel in New Delhi, India, June 3, 2026. REUTERS/Adnan Abidi
Φωτιά σε ξενοδοχείο της Ινδίας / Reuters
A police officer walks in between security tapes at the spot after a fire at a hotel in New Delhi, India, June 3, 2026. REUTERS/Adnan Abidi
Φωτιά σε ξενοδοχείο της Ινδίας / Reuters

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Μαλβίγια Ναγκάρ στο νότιο Δελχί, μια κατοικημένη περιοχή που είναι δημοφιλής στους φοιτητές και στους νεαρούς επαγγελματίες.

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