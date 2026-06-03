Πολύ σοβαρά η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας – Η κόρη της επέστρεψε από την Αυστραλία όπου σπουδάζει

Σε σοβαρή κατάσταση η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας η οποία πρόσφατα εμφανίστηκε με συσκευή οξυγόνου σε οικογενειακή εκδήλωση. Η κόρη της διέκοψε τις σπουδές της στην Αυστραλία και επέστρεψε σήμερα στο Όσλο για να βρίσκεται στο πλευρό της μητέρας της.

Η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα της Νορβηγίας, η οποία σπουδάζει Κοινωνικές Επιστήμες στο πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ από πέρυσι, έφτασε στη Νορβηγία σήμερα (03.06.2026) το πρωί για να συναντήσει τη μητέρα της Μέτε-Μάριτ, η οποία πάσχει από μια χρόνια πνευμονική νόσο και της οποίας η υγεία επιδεινώθηκε πρόσφατα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σύζυγός της, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον, ο οποίος επισκέπτεται την Ιαπωνία, θα αναχωρήσει μια ημέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο, δηλαδή σήμερα.

«Είμαστε μια οικογένεια στην οποία όλοι μετράνε, οπότε αντλούμε δύναμη από το να βρισκόμαστε και να είμαστε μαζί», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Τόκιο. «Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, η κατάσταση της πριγκίπισσας είναι σοβαρή», πρόσθεσε.

La princesa Ingrid de Noruega ha regresado temporalmente a su país desde Sídney después de que el príncipe Haakon informara del deterioro del estado de salud de la princesa Mette-Marit. La esposa del heredero al trono, diagnosticada de fibrosis pulmonar crónica en 2018, ha… pic.twitter.com/W9aO6d4EiJ — Jose Moreno (@Josemn1_) June 2, 2026

Η υγεία της πριγκίπισσας βρίσκεται υπό παρακολούθηση εδώ και αρκετά χρόνια, μετά τη διάγνωση πνευμονικής ίνωσης το 2018, μιας ασθένειας που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και δυσκολία στην αναπνοή. Το φθινόπωρο του προηγούμενου έτους, διαπιστώθηκε επιδείνωση της κατάστασής της και οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Rikshospitalet ξεκίνησαν διαδικασίες για πιθανή μεταμόσχευση πνευμόνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Παλάτι ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι η Μέτε-Μάριτ ενδέχεται σύντομα να αναγκαστεί να υποβληθεί σε μια επικίνδυνη μεταμόσχευση. Με συσκευή οξυγόνου για να βοηθάει την αναπνοή της εμφανίστηκε η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ κατά τη διάρκεια δημόσιας οικογενειακής συνάντησης την Κυριακή (17.05.2026), για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας της Νορβηγίας.

Εκτός από τα προβλήματα υγείας της, η Μέτε-Μάριτ έχει περάσει κι άλλες φουρτούνες τελευταία.

Η δημοσιοποίηση εγγράφων στις ΗΠΑ στα τέλη Ιανουαρίου αποκάλυψε την εκτεταμένη και μερικές φορές προσωπική αλληλογραφία της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, μεταξύ 2011 και 2014.

Επίσης, βρέθηκε αντιμέτωπη με τα προβλήματα του γιου της με τη δικαιοσύνη. Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, καρπός σχέσης της πριν από τον γάμο της με τον Χάακον το 2001, δικάστηκε νωρίτερα φέτος για βιασμό και επανειλημμένη βία κατά πρώην συντρόφου, κατηγορίες που αρνείται.