Νέα αποκάλυψη για τον Τζέφρι Επστάιν: Είχε καταψύξει το σπέρμα του χρόνια πριν από τον θάνατό του

Ο Τζέφρι Επστάιν πέθανε το 2019, όμως γενετικό του υλικό ενδέχεται να υπάρχει μέχρι και σήμερα. Νέα έγγραφα από τα αρχεία Επστάιν αποκαλύπτουν ότι ο χρηματιστής είχε αποθηκεύσει σπέρμα σε τράπεζα κρυοσυντήρησης και είχε ορίσει τι θα συμβεί στο γενετικό του υλικό σε περίπτωση θανάτου του

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, η κατάθεση είχε γίνει κάποια στιγμή πριν τον Οκτώβριο του 2012 και ο Τζέφρι Επστάιν υπέγραψε νέο συμβόλαιο το 2016. Οι φάκελοι περιλαμβάνουν emails από το 2012 που τον ενημέρωνε για επικείμενη ανανέωση πληρωμής για τη φύλαξη του γενετικού υλικού του στην California Cryobank, καθώς και το συμβόλαιο του 2016 με την υπογραφή του.

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Η συμφωνία, με ημερομηνία 9 Μαΐου 2016, προέβλεπε ότι το γενετικό υλικό παρέμενε αποκλειστικά ιδιοκτησία του Επστάιν και δεν αποτελούσε δωρεά σπέρματος. Παράλληλα, όριζε ότι σε περίπτωση θανάτου του ο έλεγχός του θα περνούσε στην περιουσία του ή σε άλλο νόμιμο εκπρόσωπό της. Η ύπαρξη αυτής της πρόβλεψης δεν ήταν γνωστή δημόσια μέχρι τη δημοσιοποίηση των αρχείων νωρίτερα φέτος.

Παραμένει άγνωστο αν τα δείγματα εξακολουθούν να φυλάσσονται και, εφόσον συμβαίνει αυτό, σε ποια εγκατάσταση βρίσκονται σήμερα. Η CooperCompanies, η οποία απέκτησε την California Cryobank το 2021, δήλωσε ότι η τράπεζα «δεν διατηρεί σήμερα δείγματα που να συνδέονται με τον Τζέφρι Επστάιν», χωρίς όμως να απαντήσει σε περαιτέρω ερωτήσεις.

Εκπρόσωπος της περιουσίας του δεν ανταποκρίθηκε σε επανειλημμένα αιτήματα σχολιασμού.