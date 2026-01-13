Ελβετία: Άνδρας σώζει σκιέρ που ήταν θαμμένος κάτω από χιονοστιβάδα – Δείτε βίντεο

Ένα εντυπωσιακό βίντεο καταγράφει τη δραματική στιγμή που ένας άνδρας σώζει έναν σκιέρ ο οποίος είχε θαφτεί κάτω από το χιόνι μετά από χιονοστιβάδα στην Ελβετία.

Ο 37χρονος Ματέο Τζίλα έκανε σκι στο Ένγκελμπεργκ της Ελλβετίας στις 10 Ιανουαρίου, όταν είδε στο βάθος ένα χέρι να προεξέχει από το χιόνι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατάλαβε αμέσως ότι κάποιος ήταν θαμμένος και έτρεξε προς το σημείο, αρχίζοντας να σκάβει γρήγορα, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του από εκπαίδευση σε χιονοστιβάδες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο 37χρονος, πρώτα καθάρισε το πρόσωπο του εγκλωβισμένου για να μπορεί να αναπνέει και στη συνέχεια τον απεγκλώβισε με τον σκιέρ να βγαίνει σώος και χωρίς τραυματισμούς.

Video captured the moment one man rescued a fellow skier who fell into deep snow in Engelberg, Switzerland. Thankfully, he was able to pull the man out safely. pic.twitter.com/V9xgEWcL7m ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 12, 2026

Ο Ματέο εξήγησε αργότερα ότι ο άνδρας είχε πέσει σε θάμνους, αναποδογύρισε και θάφτηκε στο φρέσκο χιόνι. «Το μόνο που είχε σημασία ήταν να σωθεί», είπε.

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη μετρά πολλά θύματα από χιονοστιβάδες. Τον τελευταίο μήνα τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, με οκτώ μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο στις Άλπεις, κυρίως εκτός οργανωμένων πιστών.

Οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις υψηλού και ακραίου κινδύνου και καλούν τους σκιέρ να αποφεύγουν επικίνδυνες περιοχές και να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας.