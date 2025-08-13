Ελβετία: Δωρεάν οι δημόσιες συγκοινωνίες στη Γενεύη για την αντιμετώπιση της ρύπανσης

Η Γενεύη έλαβε ένα πρωτοφανές για την Ελβετία μέτρο: λεωφορεία, τραμ, τρένα και πλοία κινούνται δωρεάν σε όλο το καντόνι. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η μείωση των εκπομπών ρύπων εν μέσω έξαρσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από όζον.

Από την αρχή της εβδομάδας, η πόλη της Γενεύης στην Ελβετία βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος — ενός επικίνδυνου αερίου που μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα, πονοκεφάλους ή κρίσεις άσθματος, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι μετρήσεις της ρύπανσης ξεπέρασαν το όριο ασφαλείας των 180 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο σε διάστημα 24 ωρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες, η θερμοκρασία έφτασε τους 37°C, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην έκδοση προειδοποίησης καύσωνα για τα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με το Γραφείο Περιβάλλοντος του καντονίου, ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και ασθενών ανέμων δεν επιτρέπει τη διασπορά των ρύπων, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων

Για τη μείωση του οξειδίου του αζώτου, του κύριου υπεύθυνου για τη ρύπανση αυτή, οι αρχές ενθαρρύνουν τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών και περιορίζουν την πρόσβαση στο κέντρο της πόλης αποκλειστικά σε οχήματα χαμηλών εκπομπών, από τις 6:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συναγερμού, δεν θα απαιτείται εισιτήριο και οι έλεγχοι εισιτηρίων θα παραμείνουν σε αναστολή.